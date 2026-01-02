শুক্রবার, ০২ জানুয়ারী ২০২৬, ০৯:১১ অপরাহ্ন
আইন-আদালত, সর্বশেষ সংবাদ

কালিয়াকৈরে ড্রোন ও সিসি ক্যামেরায় নজরদারি করে মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

  শুক্রবার, ২ জানুয়ারী, ২০২৬
কালিয়াকৈরে ড্রোন ও সিসি ক্যামেরায় নজরদারি করে মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর)প্রতিনিধিঃ

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় প্রযুক্তিনির্ভর মাদক কারবারের এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। উপজেলার রতনপুর এলাকার কুখ্যাত মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত ‘ইয়াবা আনোয়ার’ ড্রোন ও সিসি ক্যামেরা স্থাপন করে পুরো এলাকাজুড়ে নজরদারি চালিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মাদক কারবার পরিচালনা করে আসছিল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গতিবিধি ও সন্দেহজনক চলাচল নজরে রাখতেই আনোয়ার তার আশপাশের এলাকায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করত। ড্রোনের মাধ্যমে আকাশপথে পর্যবেক্ষণ এবং বাড়ি ও আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিসি ক্যামেরা বসিয়ে সে কার্যত একটি ‘ডিজিটাল নেটওয়ার্ক’ গড়ে তোলে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এভাবে প্রযুক্তির অপব্যবহার করে সে দীর্ঘদিন ধরে ইয়াবাসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্যের ব্যবসা চালিয়ে আসছিল, যা এলাকায় ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সচেতন মহল মনে করছেন, প্রযুক্তিকে অপরাধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা নতুন ধরনের হুমকি, যা দ্রুত প্রতিহত করা প্রয়োজন।

এ বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান জোরদারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

