কালিয়াকৈরে স্ত্রীর করা নির্যাতন মামলায় আবু তালহা আটক

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ২৮ এপ্রিল, ২০২৬
শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর)প্রতিনিধিঃ

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে স্ত্রীর দায়ের করা যৌতুক ও নির্যাতন মামলায় স্বামী আবু তালহা(৪৬)কে গ্রেফতার করেছে কালিয়াকৈর থানা পুলিশ।
রোববার দুপুরে উপজেলার মৌচাক এলাকা থেকে আবু তালহাকে আটক করা হয়।
আটককৃত তালহা গাইবান্ধা সদর উপজেলার অনামিকা লেন গ্রামের আব্দুস সাত্তারের ছেলে। সে মৌচাক চেয়ারম্যানবাড়ি রোড এলাকায় বিশ্বাস মজ্ঞিলে ভাড়া থাকতেন।

পুলিশ সূত্র জানায় গত ১৯ জুলাই ২০২৪ সালে কুমিল্লার সুমাইয়া আক্তার মুক্তার সাথে বিয়ে হয় তালহার। বিয়ের সময় তাকে ঘরের আসবাবপত্রসহ নগদ সাড়ে তিন লাখ টাকা যৌতুক দেয় সুমাইয়ার পরিবার। এদিকে বিয়ের বছর না ঘুরতেই ফের আরো ১০ লাখ টাকা যৌতুক দাবি করেন তালহা। সুমাইয়ার পরিবার টাকা দিলে অস্বীকৃতি জানানোর পর থেকেই নানাভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে আসছিল তালহা। গত ২৪ এপ্রিল রাতের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কলহবাধে। ঝগড়ার এক পযায়ে সুমাইয়া কে এলাপতারি মারধোর ও শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলার চেষ্টা করে অভিযুক্ত। এসময় ভুক্তভোগী ওই নারীর আসে পাশের লোকজন এসে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপতালে ভর্তি করেন। ওই নারী দুই মাসের অন্তঃসত্তা থাকায় তল পেটে লাথী মেরে আঘাত করার কারনে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়। পরে এ ঘটনায় ২৪ এপ্রিল রাতে সুমাইয়া আক্তার মুক্তা বাদি হয়ে কালিয়াকৈর থানায় একটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমনাই নেই মামলা দায়ের করলে পুলিশ আবু তালহাকে আটক করে।

কালিয়াকৈর থানার ওসি শহিদুল ইসলাম জানায় স্ত্রীর করা নারী শিশু নির্যাতন ও যৌতুক মামলায় আবু তালহাকে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াদিন।

এই বিভাগের আরও খবর
ন্যায়বিচারের বার্তা নিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ে লিগ্যাল এইড দিবস পালিত

ন্যায়বিচারের বার্তা নিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ে লিগ্যাল এইড দিবস পালিত

শ্যামনগরের গাবুরাতে ফেইথ ইন এ্যাকশনের বিনামূল্যে ১০০০ লিটারের ৬০টি পানির ট্যাংক ও সেটিং উপকরণ বিতরণ

শ্যামনগরের গাবুরাতে ফেইথ ইন এ্যাকশনের বিনামূল্যে ১০০০ লিটারের ৬০টি পানির ট্যাংক ও সেটিং উপকরণ বিতরণ

ডিজেল সংকটে আর নয় অস্থিরতা আমাদের বুস্টার মিশ্রিত পোড়া মবিলেই নির্ভরতা

ডিজেল সংকটে আর নয় অস্থিরতা আমাদের বুস্টার মিশ্রিত পোড়া মবিলেই নির্ভরতা

শ্রীবরদীতে প্রণোদনা হিসেবে কৃষকদের মাঝে ধান বীজ ও সার বিতরণ

শ্রীবরদীতে প্রণোদনা হিসেবে কৃষকদের মাঝে ধান বীজ ও সার বিতরণ

পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ:ভাইদের নির্যাতনের শিকারে বোনের সংবাদ সম্মেলন

পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ:ভাইদের নির্যাতনের শিকারে বোনের সংবাদ সম্মেলন

Is Karan AKaran Aujla’s Viral Bisexual Tweet Real Or Fake?; Deepika Padukone Has Packed Work Schedule Amid Second Pregnancy | Bollywood News

Is Karan AKaran Aujla’s Viral Bisexual Tweet Real Or Fake?; Deepika Padukone Has Packed Work Schedule Amid Second Pregnancy | Bollywood News

কালিয়াকৈরে স্ত্রীর করা নির্যাতন মামলায় আবু তালহা আটক
কালিয়াকৈরে স্ত্রীর করা নির্যাতন মামলায় আবু তালহা আটক
ন্যায়বিচারের বার্তা নিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ে লিগ্যাল এইড দিবস পালিত
ন্যায়বিচারের বার্তা নিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ে লিগ্যাল এইড দিবস পালিত
TOI Exclusive | Sabastian Sawe’s London blitz makes us marathoners believe limits are meant to be pushed: Sawan Barwal | More sports News
TOI Exclusive | Sabastian Sawe’s London blitz makes us marathoners believe limits are meant to be pushed: Sawan Barwal | More sports News
শ্যামনগরের গাবুরাতে ফেইথ ইন এ্যাকশনের বিনামূল্যে ১০০০ লিটারের ৬০টি পানির ট্যাংক ও সেটিং উপকরণ বিতরণ
শ্যামনগরের গাবুরাতে ফেইথ ইন এ্যাকশনের বিনামূল্যে ১০০০ লিটারের ৬০টি পানির ট্যাংক ও সেটিং উপকরণ বিতরণ
ডিজেল সংকটে আর নয় অস্থিরতা আমাদের বুস্টার মিশ্রিত পোড়া মবিলেই নির্ভরতা
ডিজেল সংকটে আর নয় অস্থিরতা আমাদের বুস্টার মিশ্রিত পোড়া মবিলেই নির্ভরতা
শ্রীবরদীতে প্রণোদনা হিসেবে কৃষকদের মাঝে ধান বীজ ও সার বিতরণ
শ্রীবরদীতে প্রণোদনা হিসেবে কৃষকদের মাঝে ধান বীজ ও সার বিতরণ
পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ:ভাইদের নির্যাতনের শিকারে বোনের সংবাদ সম্মেলন
পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ:ভাইদের নির্যাতনের শিকারে বোনের সংবাদ সম্মেলন
Is Karan AKaran Aujla’s Viral Bisexual Tweet Real Or Fake?; Deepika Padukone Has Packed Work Schedule Amid Second Pregnancy | Bollywood News
Is Karan AKaran Aujla’s Viral Bisexual Tweet Real Or Fake?; Deepika Padukone Has Packed Work Schedule Amid Second Pregnancy | Bollywood News
ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে কবিরহাটে এডিপির কাজে অনিয়ম ; দায়সারা কাজ করে বিল উত্তোলন
ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে কবিরহাটে এডিপির কাজে অনিয়ম ; দায়সারা কাজ করে বিল উত্তোলন
পরিবারের চাপে বিয়ের সিদ্ধান্ত নায়িকা আনুশকা শেঠির
পরিবারের চাপে বিয়ের সিদ্ধান্ত নায়িকা আনুশকা শেঠির
বকশীবাজার খানকাহ: পুরান ঢাকার সুফি ঐতিহ্যের জীবন্ত স্মারক
বকশীবাজার খানকাহ: পুরান ঢাকার সুফি ঐতিহ্যের জীবন্ত স্মারক
মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য ‘উসকানিমূলক’: হেফাজত
মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য ‘উসকানিমূলক’: হেফাজত
কালিয়াকৈরে ১২হাজার টাকার চাকরি থেকে ১২কোটি টাকার সম্পদ
কালিয়াকৈরে ১২হাজার টাকার চাকরি থেকে ১২কোটি টাকার সম্পদ
এলপিজি-অটোগ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে জামায়াতের নিন্দা ও প্রতিবাদ
এলপিজি-অটোগ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে জামায়াতের নিন্দা ও প্রতিবাদ
কক্সবাজারের রামুতে এমআরএ’র উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের গণশুনানি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজারের রামুতে এমআরএ’র উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের গণশুনানি অনুষ্ঠিত
কোরআন কোরআন নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় : দরবারে হামলা কথিত পীর নিহত
কোরআন কোরআন নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় : দরবারে হামলা কথিত পীর নিহত
টাঙ্গাইলে বিয়ের প্রলোভনে এক তরুণীর সাথে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ ইমামের বিরুদ্ধে
টাঙ্গাইলে বিয়ের প্রলোভনে এক তরুণীর সাথে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ ইমামের বিরুদ্ধে
সাফ জয়ী অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল দলকে জামায়াত আমিরের অভিনন্দন
সাফ জয়ী অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল দলকে জামায়াত আমিরের অভিনন্দন
‘দলের কাউন্সিল করার বিষয়টি আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে’
‘দলের কাউন্সিল করার বিষয়টি আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে’
নাগরপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ উদ্বোধন
নাগরপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ উদ্বোধন
