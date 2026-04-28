কালিয়াকৈরে স্ত্রীর করা নির্যাতন মামলায় আবু তালহা আটক

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর)প্রতিনিধিঃ
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে স্ত্রীর দায়ের করা যৌতুক ও নির্যাতন মামলায় স্বামী আবু তালহা(৪৬)কে গ্রেফতার করেছে কালিয়াকৈর থানা পুলিশ।
রোববার দুপুরে উপজেলার মৌচাক এলাকা থেকে আবু তালহাকে আটক করা হয়।
আটককৃত তালহা গাইবান্ধা সদর উপজেলার অনামিকা লেন গ্রামের আব্দুস সাত্তারের ছেলে। সে মৌচাক চেয়ারম্যানবাড়ি রোড এলাকায় বিশ্বাস মজ্ঞিলে ভাড়া থাকতেন।
পুলিশ সূত্র জানায় গত ১৯ জুলাই ২০২৪ সালে কুমিল্লার সুমাইয়া আক্তার মুক্তার সাথে বিয়ে হয় তালহার। বিয়ের সময় তাকে ঘরের আসবাবপত্রসহ নগদ সাড়ে তিন লাখ টাকা যৌতুক দেয় সুমাইয়ার পরিবার। এদিকে বিয়ের বছর না ঘুরতেই ফের আরো ১০ লাখ টাকা যৌতুক দাবি করেন তালহা। সুমাইয়ার পরিবার টাকা দিলে অস্বীকৃতি জানানোর পর থেকেই নানাভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে আসছিল তালহা। গত ২৪ এপ্রিল রাতের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কলহবাধে। ঝগড়ার এক পযায়ে সুমাইয়া কে এলাপতারি মারধোর ও শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলার চেষ্টা করে অভিযুক্ত। এসময় ভুক্তভোগী ওই নারীর আসে পাশের লোকজন এসে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপতালে ভর্তি করেন। ওই নারী দুই মাসের অন্তঃসত্তা থাকায় তল পেটে লাথী মেরে আঘাত করার কারনে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়। পরে এ ঘটনায় ২৪ এপ্রিল রাতে সুমাইয়া আক্তার মুক্তা বাদি হয়ে কালিয়াকৈর থানায় একটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমনাই নেই মামলা দায়ের করলে পুলিশ আবু তালহাকে আটক করে।
কালিয়াকৈর থানার ওসি শহিদুল ইসলাম জানায় স্ত্রীর করা নারী শিশু নির্যাতন ও যৌতুক মামলায় আবু তালহাকে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াদিন।