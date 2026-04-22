কালিয়াকৈরে ৭০ কেজি গাজা সহ আটক ২ নগদ তিনলক্ষ সত্তর হাজার টাকা

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর)প্রতিনিধিঃ
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে সত্তর কেজি গাজা সহ দুইজন কে আটক করেছে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থেকে আসা রেবের একটি আভিযানিক দল।
এ বিষয়ে রেব বাদি হয়ে কালিয়াকৈর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। আটককৃত দুইজন ও ৭০ কেজি গাজা কালিয়াকৈর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। মামলা সূত্রে জানা গেছে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ হতে এসে রেব গত ২১ এপ্রিল দিবাগত রাতে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাশে হরতকিতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৭০ কেজি গাজা,
নগদ তিনলক্ষ সত্তর হাজার টাকা ও দুইটি মোবাইল সেট উদ্ধার করে। আটককৃত ব্যক্তিরা হলেন দাদন মিয়া (৩৮) পিতা-মৃত নায়েব আলী মোল্লা গ্রাম: মোহনপুর থানা: মতলব জেলা: চাঁদপুর, অপরজন হলেন নাটোর জেলার সদর থানার মন্ডল পাড়ার জলিল মিয়ার ছেলে শিহাব উদ্দিন(২২) কালিয়াকৈর থানা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) খাইরুল ইসলাম জানান, ৭০ কেজি গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় আটককৃত দুইজন সহ আরো অজ্ঞাতনামা কয়েকজনের বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা অজু করা হয়েছে। আসামিদের গাজীপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।