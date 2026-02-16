মঙ্গলবার, ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৫:৪৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
ভালোবাসার কোন নাম নেই! Delhi HC Restrains Ilaiyaraaja From Using 134 Songs In Copyright Row | Tamil Cinema News চলো একসাথে গড়ি বাংলাদেশ: জামায়াত আমির Pathum Nissanka century powers Sri Lanka into Super Eight; Australia on brink of T20 WC elimination | Cricket News কালিয়াকৈরে আফাজউদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে পিঠা উৎসব পালিত কাল মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ পড়াবেন রাষ্ট্রপতি আইএইএ প্রধানের সঙ্গে বৈঠকে ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী নাগরপুরে অমর একুশে ফেব্রুয়ারী ২০২৬ পালনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত রাজনগরে শিশু ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ রাজনগরে ধর্ষণচেষ্টার অভিযুক্ত আটক
প্রচ্ছদ
জাতীয়, সর্বশেষ সংবাদ

কাল মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ পড়াবেন রাষ্ট্রপতি

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
  • ২৭ সময় দেখুন
কাল মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ পড়াবেন রাষ্ট্রপতি


ইউনাইটেড নিউজ ২৪ ডেস্ক ::

জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আগামীকাল মঙ্গলবার বিকেলে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।

জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিব কানিজ মওলা জানান, ‘নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান মঙ্গলবার বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে সকালে সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।’

তিনি আরও জানান, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দুই দিন পর শনিবার থেকে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও সংসদ সচিবালয়।

দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ভেঙে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান বঙ্গভবনের পরিবর্তে এবার জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত হবে।

বঙ্গভবন সূত্র জানিয়েছে, মন্ত্রিপরিষদ সচিব শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন।

নিয়ম অনুসারে, নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের (এমপি) শপথ গ্রহণের পর সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী বিএনপির সংসদীয় বোর্ডের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে তাদের সংসদীয় নেতা নির্বাচন করা হবে। এরপর দলের নেতা রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করবেন এবং তাকে জানাবেন যে সংসদে দলটির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগের জন্য আবেদন করবেন।

রাষ্ট্রপতি সংসদ নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেবেন, যিনি পরবর্তীতে মন্ত্রিসভার সদস্যদের নির্বাচন করবেন।

রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মো. সাহাবুদ্দিন প্রথমে প্রধানমন্ত্রীকে শপথ পাঠ করাবেন, এরপর মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীদের শপথ পাঠ করাবেন। সংবিধান অনুসারে, গেজেট প্রকাশের তিন দিনের মধ্যে নির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ করতে হয়।

শুক্রবার রাতে নির্বাচন কমিশন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে ২৯৯টি আসনের মধ্যে ২৯৭টির গেজেট প্রকাশ করেছে। এই নির্বাচনে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি ২০৯টি আসনে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

জামায়াতে ইসলামী ৬৮টি আসন নিয়ে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। অন্যান্য দল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বাকি আসনগুলোতে জয়ী হয়েছে।


Print Friendly, PDF & Email



Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ভালোবাসার কোন নাম নেই!

ভালোবাসার কোন নাম নেই!

Delhi HC Restrains Ilaiyaraaja From Using 134 Songs In Copyright Row | Tamil Cinema News

Delhi HC Restrains Ilaiyaraaja From Using 134 Songs In Copyright Row | Tamil Cinema News

চলো একসাথে গড়ি বাংলাদেশ: জামায়াত আমির

চলো একসাথে গড়ি বাংলাদেশ: জামায়াত আমির

কালিয়াকৈরে আফাজউদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে পিঠা উৎসব পালিত

কালিয়াকৈরে আফাজউদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে পিঠা উৎসব পালিত

আইএইএ প্রধানের সঙ্গে বৈঠকে ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আইএইএ প্রধানের সঙ্গে বৈঠকে ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী

নাগরপুরে অমর একুশে ফেব্রুয়ারী ২০২৬ পালনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

নাগরপুরে অমর একুশে ফেব্রুয়ারী ২০২৬ পালনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা-১৮ আসন থেকে সরে দাঁড়ালেন মান্না
ঢাকা-১৮ আসন থেকে সরে দাঁড়ালেন মান্না
চট্টগ্রাম-৫ আসনে বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা
চট্টগ্রাম-৫ আসনে বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা
Civil Coalition Issues Statement at Joint Press Conference, Warning Government Remarks on Specific Religions Risk Promoting Hatred and Abuse of State Power
Civil Coalition Issues Statement at Joint Press Conference, Warning Government Remarks on Specific Religions Risk Promoting Hatred and Abuse of State Power
‘জামায়াত আমিরের এক্স আইডি হ্যাকে ছরওয়ারের সম্পৃক্ততার প্রমাণ আছে’
‘জামায়াত আমিরের এক্স আইডি হ্যাকে ছরওয়ারের সম্পৃক্ততার প্রমাণ আছে’
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জিতলে কি কি পাচ্ছেন?
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জিতলে কি কি পাচ্ছেন?
জামালপুর-৪ আসনে রেকর্ড ব্যবধানে জয়, কোনো কেন্দ্রেই হারেননি বিএনপির শামীম
জামালপুর-৪ আসনে রেকর্ড ব্যবধানে জয়, কোনো কেন্দ্রেই হারেননি বিএনপির শামীম
Bangladesh Peace Education Cooperation Online Forum Held Discussion on Social Integration through Education and Strengthening Peace Capabilities of Future Generations
Bangladesh Peace Education Cooperation Online Forum Held Discussion on Social Integration through Education and Strengthening Peace Capabilities of Future Generations
চট্টগ্রাম-১৩ আসনের এমপি সরওয়ার জামাল নিজামকে মন্ত্রী করার দাবি
চট্টগ্রাম-১৩ আসনের এমপি সরওয়ার জামাল নিজামকে মন্ত্রী করার দাবি
টাঙ্গাইল-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে সালাম পিন্টুর নির্বাচনী জনসভা
টাঙ্গাইল-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে সালাম পিন্টুর নির্বাচনী জনসভা
কাপ্তাই উন্নয়নে তিন প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রচারণায় এম এ বাসার
কাপ্তাই উন্নয়নে তিন প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রচারণায় এম এ বাসার
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST