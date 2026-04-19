কুতুবদিয়ায় বোরো ধানের বাম্পার ফলন

জাহেদুল ইসলাম, কুতুবদিয়া উপজেলা প্রতিনিধি,কক্সবাজার।
চলতি মৌসুমে কুতুবদিয়ায় বোরো ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। ইতোমধ্যে ধানের শীষে পাক ধরতে শুরু করেছে, যা কৃষকদের মাঝে আশার সঞ্চার করেছে। তবে কালবৈশাখীসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে ফসল রক্ষা পেলে চাষিরা ভালোভাবে লাভবান হতে পারবেন।
বর্তমানে কুতুবদিয়ার বেশ কিছু আবাদি জমি লবণ মাঠের আওতায় চলে যাওয়ায় চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে গেছে। ফলে কৃষকরা সীমিত জমিতেই চাষাবাদ করছেন। তবে কম জমিতে অধিক যত্ন ও পরিচর্যার কারণে বোরো, আউশ ও আমন—তিন মৌসুমেই ভালো ফলনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
অন্যদিকে, অনেক কৃষক সঠিকভাবে সার ও কীটনাশক প্রয়োগের নিয়ম-পদ্ধতি না জানার কারণে ফসলের ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এ অবস্থায় কৃষকদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছেন সচেতন মহল।