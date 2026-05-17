কুতুবদিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনে জেলা পরিষদ প্রশাসক এটিএম নুরুল বশর চৌধুরী।

প্রতিনিধি, কুতুবদিয়া উপজেলা,কক্সবাজার।
কক্সবাজার জেলা পরিষদের প্রশাসক জনাব এটিএম নুরুল বশর চৌধুরী কুতুবদিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেছেন।
পরিদর্শনকালে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তার রেজাউল হাসান উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও ডাক্তার মারুফ ফুল দিয়ে জেলা পরিষদ প্রশাসককে বরণ করে নেন।
এসময় হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন তিনি এবং চিকিৎসা সেবার সার্বিক খোঁজখবর নেন। দ্বীপাঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা আরও উন্নত ও কার্যকর করতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।
পরিদর্শনকালে জেলা পরিষদের প্রশাসক বলেন, “দ্বীপের মানুষের চিকিৎসা সেবা যেন আরও গুরুত্ব ও যত্ন সহকারে নিশ্চিত করা হয়। সাধারণ মানুষ যাতে দ্রুত ও মানসম্মত চিকিৎসা পায়, সে বিষয়ে সবাইকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।”
এসময় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ স্থানীয় বিএনপির রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।