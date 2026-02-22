কুতুবদিয়া সফরে আসছেন এমপি আলমগীর মুহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ: চার দফা দাবিতে দ্বীপবাসীর প্রত্যাশা

কক্সবাজার, প্রতিনিধি: কক্সবাজার-২ (কুতুবদিয়া–মহেশখালী) আসনের নবনির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-এর কেন্দ্রীয় নেতা আলমগীর মুহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ এমপি মহোদয় আজ (রবিবার) দ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া সফরে আসছেন। তাঁর এই আগমনকে ঘিরে দ্বীপজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। স্থানীয়রা আশা করছেন, এ সফরের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিনের নানা সমস্যা সমাধানের কার্যকর উদ্যোগ শুরু হবে।
জানা গেছে, এমপি মহোদয়ের সফর উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন স্বাগত কর্মসূচির আয়োজন করেছে। দ্বীপবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে।
স্থানীয়দের দাবি, পার্শ্ববর্তী মহেশখালী উপজেলায় ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলমান থাকলেও কুতুবদিয়া এখনো অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার। দীর্ঘদিনের ভাঙন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অবকাঠামোগত দুর্বলতায় দ্বীপটির স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে দ্বীপবাসী এমপি মহোদয়ের নিকট চার দফা ন্যায্য ও সময়োপযোগী দাবি উপস্থাপন করেছেন।
**দ্বীপবাসীর চার দফা দাবি হলো—**
**১. স্থায়ী ও টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণ:**
সমুদ্রের ভাঙন থেকে কুতুবদিয়াকে রক্ষা করতে আধুনিক, মজবুত ও দীর্ঘমেয়াদি বেড়িবাঁধ নির্মাণ এখন সময়ের দাবি বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।
**২. ডিগ্রি/অনার্স কলেজ স্থাপন:**
উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের দূর-দূরান্তে যেতে হয়। দ্বীপেই একটি ডিগ্রি বা অনার্স কলেজ স্থাপন করা হলে শিক্ষার্থীরা নিজ এলাকায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে।
**৩. ঘাট পারাপারে স্থায়ীভাবে ইজারা প্রথা বাতিল:**
ঘাট ব্যবস্থাপনায় ইজারা প্রথার কারণে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। স্বচ্ছ ও জনবান্ধব নীতির মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।
**৪. আজম রোড (প্রধান সড়ক) প্রশস্তকরণ:**
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রধান সড়ক প্রশস্ত করা হলে বাণিজ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় গতি আসবে বলে মত স্থানীয়দের।
দ্বীপবাসীর প্রত্যাশা, মাননীয় এমপি মহোদয় কুতুবদিয়ার এই চার দফা দাবি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তাঁদের বিশ্বাস, যথাযথ পরিকল্পনা ও উদ্যোগের মাধ্যমে কুতুবদিয়া একদিন নিরাপদ, শিক্ষিত ও উন্নত সম্ভাবনার দ্বীপ হিসেবে গড়ে উঠবে।