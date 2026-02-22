রবিবার, ২২ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৬:৫৪ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
কুতুবদিয়া সফরে আসছেন এমপি আলমগীর মুহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ: চার দফা দাবিতে দ্বীপবাসীর প্রত্যাশা কালিয়কৈরে অজ্ঞাত যুবকের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার পদত্যাগ করলেন ঢাবি উপাচার্য কোর্টের রায় উপেক্ষা করে বৈশ্বিক শুল্ক ১৫% করলেন ট্রাম্প দৌলতপুরের ঘটনায় সংবাদ প্রকাশ ও পুলিশি হয়রানির অভিযোগে জামায়াতের প্রতিবাদ Kerala Blasters first ISL home game on track, but stadium rent row casts shadow over future matches | Football News কেশবপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত Rajpal Yadav Gets Emotional After Bail; Taapsee Pannu Is Open To Friendship With Kangana Ranaut | Bollywood News একজন সফল মহিলা উদ্যোক্তার গল্প ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ৬ ব্যবসায়ীর নগদ অর্থদণ্ড! 
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কুতুবদিয়া সফরে আসছেন এমপি আলমগীর মুহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ: চার দফা দাবিতে দ্বীপবাসীর প্রত্যাশা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
  • ২৩ সময় দেখুন
কুতুবদিয়া সফরে আসছেন এমপি আলমগীর মুহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ: চার দফা দাবিতে দ্বীপবাসীর প্রত্যাশা

কক্সবাজার, প্রতিনিধি: কক্সবাজার-২ (কুতুবদিয়া–মহেশখালী) আসনের নবনির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-এর কেন্দ্রীয় নেতা আলমগীর মুহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ এমপি মহোদয় আজ (রবিবার) দ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া সফরে আসছেন। তাঁর এই আগমনকে ঘিরে দ্বীপজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। স্থানীয়রা আশা করছেন, এ সফরের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিনের নানা সমস্যা সমাধানের কার্যকর উদ্যোগ শুরু হবে।

জানা গেছে, এমপি মহোদয়ের সফর উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন স্বাগত কর্মসূচির আয়োজন করেছে। দ্বীপবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, পার্শ্ববর্তী মহেশখালী উপজেলায় ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলমান থাকলেও কুতুবদিয়া এখনো অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার। দীর্ঘদিনের ভাঙন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অবকাঠামোগত দুর্বলতায় দ্বীপটির স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে দ্বীপবাসী এমপি মহোদয়ের নিকট চার দফা ন্যায্য ও সময়োপযোগী দাবি উপস্থাপন করেছেন।

**দ্বীপবাসীর চার দফা দাবি হলো—**

**১. স্থায়ী ও টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণ:**
সমুদ্রের ভাঙন থেকে কুতুবদিয়াকে রক্ষা করতে আধুনিক, মজবুত ও দীর্ঘমেয়াদি বেড়িবাঁধ নির্মাণ এখন সময়ের দাবি বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

**২. ডিগ্রি/অনার্স কলেজ স্থাপন:**
উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের দূর-দূরান্তে যেতে হয়। দ্বীপেই একটি ডিগ্রি বা অনার্স কলেজ স্থাপন করা হলে শিক্ষার্থীরা নিজ এলাকায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে।

**৩. ঘাট পারাপারে স্থায়ীভাবে ইজারা প্রথা বাতিল:**
ঘাট ব্যবস্থাপনায় ইজারা প্রথার কারণে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। স্বচ্ছ ও জনবান্ধব নীতির মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

**৪. আজম রোড (প্রধান সড়ক) প্রশস্তকরণ:**
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রধান সড়ক প্রশস্ত করা হলে বাণিজ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় গতি আসবে বলে মত স্থানীয়দের।

দ্বীপবাসীর প্রত্যাশা, মাননীয় এমপি মহোদয় কুতুবদিয়ার এই চার দফা দাবি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তাঁদের বিশ্বাস, যথাযথ পরিকল্পনা ও উদ্যোগের মাধ্যমে কুতুবদিয়া একদিন নিরাপদ, শিক্ষিত ও উন্নত সম্ভাবনার দ্বীপ হিসেবে গড়ে উঠবে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
কালিয়কৈরে অজ্ঞাত যুবকের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার

কালিয়কৈরে অজ্ঞাত যুবকের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার

কোর্টের রায় উপেক্ষা করে বৈশ্বিক শুল্ক ১৫% করলেন ট্রাম্প

কোর্টের রায় উপেক্ষা করে বৈশ্বিক শুল্ক ১৫% করলেন ট্রাম্প

দৌলতপুরের ঘটনায় সংবাদ প্রকাশ ও পুলিশি হয়রানির অভিযোগে জামায়াতের প্রতিবাদ

কেশবপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

কেশবপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

Rajpal Yadav Gets Emotional After Bail; Taapsee Pannu Is Open To Friendship With Kangana Ranaut | Bollywood News

Rajpal Yadav Gets Emotional After Bail; Taapsee Pannu Is Open To Friendship With Kangana Ranaut | Bollywood News

একজন সফল মহিলা উদ্যোক্তার গল্প

একজন সফল মহিলা উদ্যোক্তার গল্প

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST