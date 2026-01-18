রবিবার, ১৮ জানুয়ারী ২০২৬, ০৯:৩৩ অপরাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

ক্ষমতায় গেলে নারীদের উন্নয়নে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে বিএনপি: আমীর খসরু

  • আপডেট সময়: রবিবার, ১৮ জানুয়ারী, ২০২৬
ক্ষমতায় গেলে নারীদের উন্নয়নে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে বিএনপি: আমীর খসরু


ঢাকা: ক্ষমতায় গেলে নারীদের সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বাস্তবভিত্তিক ও টেকসই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে বিএনপি—এমন আশ্বাস দিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, নারীদের উন্নয়ন নিয়ে কেবল কথার রাজনীতি নয়, বরং বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা ও তার অর্থায়নের উৎস নিয়েও বিএনপি গভীরভাবে চিন্তা করেছে।

রোববার রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে ঢাকা ফোরাম আয়োজিত ‘জাতি গঠনে নারী: নীতি, সম্ভাবনা ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। বক্তব্যে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, দেশে চাকরির ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হয়েছে কি না, তা আগে পর্যালোচনা করা জরুরি। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত না হলে নারীদের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, শুধু রাজনীতিতে নয়, দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। নারীরা যাতে অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হতে পারে, সেজন্য তাদের দক্ষতা উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। কর্মসংস্থানে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হলে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে নারীদের জন্য আর্থিক সহায়তা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেন তিনি।

আমীর খসরু বলেন, গ্রামীণ নারীদের উৎপাদিত পণ্য যদি সঠিকভাবে মার্কেটিং, ব্র্যান্ডিং ও ডিজাইন সাপোর্ট দেওয়া যায়, তাহলে তাদের জীবনযাত্রার মান আমূল পরিবর্তন সম্ভব। বিএনপি নারীদের কাজ ও উদ্যোগকে বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ও নীতিগত সহায়তা দেবে বলেও জানান তিনি।

খেলাধুলায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর ওপর জোর দিয়ে বিএনপির এই সিনিয়র নেতা বলেন, গ্রাম পর্যায় থেকে নারীদের খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তুলতে বিএনপি পরিকল্পনা নিয়েছে। নারীদের মধ্যে যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, তা কীভাবে কাজে লাগানো যায়, সেসব খাতে বিএনপি বিনিয়োগ করবে। নারীরা যেন সমাজের সব স্তরে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারে, সে লক্ষ্যেই ভবিষ্যৎ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বিএনপি যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, তা দীর্ঘ সময় ধরে গবেষণা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে জানিয়ে সাবেক এই মন্ত্রী বলেন, সুযোগ পেলে এসব পরিকল্পনা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে। নারীদের উন্নয়ন ছাড়া দেশের টেকসই অগ্রগতি সম্ভব নয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার জাইমা রহমান, সিপিডির পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন, সমাজকর্মী ও উদ্যোক্তা তামারা আবেদ, বার্জার পেইন্টসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রূপালী চৌধুরীসহ বিভিন্ন পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।





