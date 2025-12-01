খালেদা জিয়ার অসুস্থতায় মোদির উদ্বেগ, চিকিৎসা সহায়তায় প্রস্তুত ভারত

ঢাকা: বিএনপি চেয়ারপারসন ও তিন বারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার অসুস্থতার খবরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একইসঙ্গে খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে ভারত তার চিকিৎসার বিষয়ে সব ধরনের সহায়তা দিতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন তিনি।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে তিনি এসব তথ্য জানান।
তিনি লিখেছেন, ‘বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খবরে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তার দ্রুত আরোগ্যের জন্য আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা এবং শুভকামনা।’
পাশাপাশি ভারত সব ধরনের সহায়তা দিতে প্রস্তুত জানিয়ে মোদি লিখেছেন, ‘আমাদের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সকল সহায়তা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, যেভাবেই হোক।’
এদিকে খালেদা জিয়াকে সোমবার (১ ডিসেম্বর) ‘অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি’ ঘোষণা করেছে সরকার। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জন্য স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) নিয়োগ দেওয়া হবে বলে জানানো হয়।