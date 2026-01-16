খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকসভা আজ, থাকবেন তারেক রহমান

ঢাকা: সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার স্মরণে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হবে আজ। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বিকেল ২টা ৩০ মিনিটে নাগরিক সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত এ শোকসভা জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এতে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান উপস্থিত থাকবেন।
বৃহস্পতিবার রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে শোকসভার বিষয়টি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে শোকসভার সার্বিক প্রস্তুতি ও কর্মসূচি তুলে ধরেন অর্থনীতিবিদ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ।
তিনি বলেন, ৩০ ডিসেম্বর বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর দেশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ গভীর শোক ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। সেই সম্মিলিত অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে এই শোকসভার আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি গাম্ভীর্যপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ রাখতে কঠোর শৃঙ্খলা অনুসরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
আয়োজকেরা জানান, শোকসভাটি কোনো রাজনৈতিক সমাবেশ নয়। কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা মঞ্চে বক্তব্য দেবেন না। এতে বিভিন্ন পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তি, গবেষক, শিক্ষক, চিকিৎসক, ধর্মীয় প্রতিনিধি ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা বক্তব্য দেবেন। রাজনৈতিক দলের নেতারা অতিথি হিসেবে দর্শকসারিতে উপস্থিত থাকবেন।
শোকসভায় সেলফি তোলা, হাততালি দেওয়া ও দাঁড়িয়ে থাকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমন্ত্রণপত্র ছাড়া প্রবেশ করা যাবে না। সাংবাদিকদের জন্য আলাদা বুথ, ওয়াই-ফাই ও লাইভ সম্প্রচারের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সুবিধা রাখা হয়েছে। বিটিভি অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করবে এবং অন্যান্য গণমাধ্যমগুলো ফিড গ্রহণ করতে পারবে।
আয়োজকেরা আশা প্রকাশ করেন, এই শোকসভার মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি জাতির শ্রদ্ধা শান্ত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও মর্যাদাপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হবে।