রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

খুলনায় অসুস্থ কবি আব্দুল হাই সিকদার, হাসপাতালে ভর্তি

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ২০ জানুয়ারী, ২০২৬
খুলনায় অসুস্থ কবি আব্দুল হাই সিকদার, হাসপাতালে ভর্তি


খুলনা: বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকীর আলোচনা সভায় যোগ দিতে খুলনায় আসার পথে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ও দৈনিক যুগান্তরের সম্পাদক কবি আব্দুল হাই শিকদার। তিনি খুলনার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুরের দিকে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে ইসিজিসহ বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। রক্ত সঞ্চালনসহ নানা সমস্যার কারণে তার এমআরআই করারও প্রস্তুতি নিয়েছেন চিকিৎসকরা।

দৈনিক যুগান্তরের খুলনার অফিস প্রধান আহমদ মুসা রঞ্জু বলেন, ‘কবি আব্দুল হাই শিকদার খুলনা আসার পথে অসুস্থ হলে তাকে নগরীর ময়লাপোতা মোড়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।’

কবি ও সাংবাদিক আব্দুল হাই শিকদারের অসুস্থতার খবর পেয়ে খুলনা মহানগর বিএনপির সভাপতি এসএম শফিকুল আলম মনা ও সাধারণ সম্পাদক শফিকুল আলম তুহিন, ড্যাব নেতা ডা. মোস্তফা কামাল, খুলনা মহানগরী জামায়াতের আমির অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান, সেক্রেটারি এডভোকেট শেখ জাহাঙ্গীর হুসাইন হেলাল, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন-বিএফইউজের সহকারী মহাসচিব এহতেশামুল হক শাওন, মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়ন খুলনার সভাপতি মো. রাশিদুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক রানাসহ অন্যান্যরা তাকে হাসপাতালে দেখতে যান।

উল্লেখ্য, খুলনা প্রেসক্লাবের ব্যাংকুয়েট হলে শহিদ জিয়ার জন্মবার্ষিকীর আলোচনা সভা সোমবার বিকেলে অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় কবি আব্দুল হাই শিকদারের প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল।





