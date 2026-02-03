মঙ্গলবার, ০৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৮:৫৩ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতেই কেন্দ্রে যাব: রাবি উপাচার্য Stranger Things: Tales From ’85 Teaser Drops, New Threat Rises After Upside Down Fallout | Web-series News দুর্নীতি ও সন্ত্রাসনির্ভর রাজনীতি বাংলাদেশে আর চলবে না: মামুনুল হক চুরি হওয়া তিনটি প্রাইভেট কার উদ্ধার; প্রধান আসামি গ্রেপ্তার শিশু গৃহকর্মী নির্যাতন- বিমানের এমডি ও তাঁর স্ত্রীসহ গ্রেপ্তার ৪ Sri Lanka drop Test captain Dhananjaya de Silva from T20 World Cup squad | Cricket News আলোচিত এপস্টেইন নথি কি, এ পর্যন্ত যা জানা গেল জানুয়ারিতে প্রবাসীদের রেকর্ড আয়: ৩.১৭ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এআই ন্যাভিগেটর ২০২৬: রাবিতে বিনামূল্যে এআই প্রশিক্ষণ ইউক্রেনের বাসে রাশিয়ার ড্রোন হামলা, নিহত ১২
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতেই কেন্দ্রে যাব: রাবি উপাচার্য

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
  • ৩৬ সময় দেখুন
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতেই কেন্দ্রে যাব: রাবি উপাচার্য


রাবি: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ্ হাসান নকীব বলেছেন, গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতেই কেন্দ্রে যাব। হাজারো তরুণের রক্তের বিনিময়ে গড়ে ওঠা নতুন বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হ্যাঁ ভোট একটি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক দায়িত্ব ও নৈতিক দায়বদ্ধতার প্রতীক।

সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত ‘গণভোট–২০২৬ বিষয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা’য় সভাপতির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

উপাচার্য বলেন, গণভোটের কোনো নির্দিষ্ট প্রতীক না থাকলেও আমার নিজের ভেতরে একটি প্রতীক রয়েছে। আমার মনের গভীরে একটি মার্কা আছে সেটি লাল। এই লাল হলো আমাদের সন্তানদের রক্তের চিহ্ন।

তিনি আরও বলেন, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের ঘটনাপ্রবাহ স্মরণ করলে বোঝা যায়, দেশের সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য গণভোটের প্রস্তুতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। হ্যাঁ ভোট দেওয়ার অর্থ শুধু একটি মত প্রকাশ নয়, বরং তরুণদের আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান জানানো এবং তাদের রক্তের ঋণ শোধের প্রতীক।

এ সময় রাষ্ট্রের বিদ্যমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেন, ১২ তারিখের ভোটকে ঘিরে দেশে এক ধরনের প্রবল উত্তেজনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাষ্ট্রে কিছু গোষ্ঠী বিদ্যমান ব্যবস্থাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু দেশে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে, যা আর পেছনের দিকে ফেরানো সম্ভব নয়। কিছু মানুষ হয়ত আগের পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু আমি লিখে দিতে পারি এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।

তিনি দাবি করেন, তরুণ সমাজ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ভয় ও দুর্বলতা ছিল, তা ভেঙে গেছে। যারা ভয় পায় না, তাদের আতঙ্ক সৃষ্টি করে শাসন করা দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। তরুণ সমাজ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ভয় ও দুর্বলতা একসময় ছিল, তা ভেঙে গেছে। এখন তারা আর কোনো কিছুতে ভীত নয়।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
এআই ন্যাভিগেটর ২০২৬: রাবিতে বিনামূল্যে এআই প্রশিক্ষণ

এআই ন্যাভিগেটর ২০২৬: রাবিতে বিনামূল্যে এআই প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাবিতে ভাষা পদযাত্রা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাবিতে ভাষা পদযাত্রা

রাবি’র নেত্রকোনা জেলা সমিতির নেতৃত্বে ইয়াছিন-রিয়া

রাবি’র নেত্রকোনা জেলা সমিতির নেতৃত্বে ইয়াছিন-রিয়া

রাবির আইবিএস’র সুবর্ণ জয়ন্তীতে গবেষকদের মিলনমেলা

রাবির আইবিএস’র সুবর্ণ জয়ন্তীতে গবেষকদের মিলনমেলা

শেরপুরে সংঘর্ষে জামায়াত নেতা নিহত, মধ্যরাতে ঢাবিতে বিক্ষোভ

শেরপুরে সংঘর্ষে জামায়াত নেতা নিহত, মধ্যরাতে ঢাবিতে বিক্ষোভ

ঢাবিস্থ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছাত্রকল্যাণ পরিষদের (তিতাস) নেতৃত্বে ঐশি-রিফতি

ঢাবিস্থ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছাত্রকল্যাণ পরিষদের (তিতাস) নেতৃত্বে ঐশি-রিফতি

দৌলতপুর সীমান্তে অস্ত্র ও গুলিসহ ১ জন আটক
দৌলতপুর সীমান্তে অস্ত্র ও গুলিসহ ১ জন আটক
মৌলভীবাজারে নরমাল ডেলিভারিতে সর্বোচ্চ শ্রীমঙ্গল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
মৌলভীবাজারে নরমাল ডেলিভারিতে সর্বোচ্চ শ্রীমঙ্গল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
‘যারা মা-বোনদের কাপড় খুলে ফেলতে চায় তারা মানুষ নয়’
‘যারা মা-বোনদের কাপড় খুলে ফেলতে চায় তারা মানুষ নয়’
রাজনগর বিএনপি সভাপতিকে শোকজ; নেতৃবৃন্দের অসন্তোষ
রাজনগর বিএনপি সভাপতিকে শোকজ; নেতৃবৃন্দের অসন্তোষ
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনী মৌলভীবাজার-২ ধানের শীষের সমন্বয় সভা
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনী মৌলভীবাজার-২ ধানের শীষের সমন্বয় সভা
Civil Coalition Issues Statement at Joint Press Conference, Warning Government Remarks on Specific Religions Risk Promoting Hatred and Abuse of State Power
Civil Coalition Issues Statement at Joint Press Conference, Warning Government Remarks on Specific Religions Risk Promoting Hatred and Abuse of State Power
মৌলভীবাজার-৩ আসনে ধানের শীষের ব্যাপক প্রচারণা
কালিয়াকৈর পৌরসভা ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতৃত্বে মজিবুর রহমানের ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা ও পথসভা
কালিয়াকৈর পৌরসভা ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতৃত্বে মজিবুর রহমানের ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা ও পথসভা
শিক্ষিত সমাজ গঠনে ইয়ুথের মতো উদ্যোগ জরুরি -হাবীব আজম
শিক্ষিত সমাজ গঠনে ইয়ুথের মতো উদ্যোগ জরুরি -হাবীব আজম
কর্ণফুলীতে শতাধিক বিএনপি নেতাকর্মী জামায়াতে যোগদান
কর্ণফুলীতে শতাধিক বিএনপি নেতাকর্মী জামায়াতে যোগদান
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST