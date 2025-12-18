গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ৬১ ইসরায়েলি সেনার আত্মহত্যা

২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলি সেনাদের মধ্যে আত্মহত্যা বেড়েছে। উত্তর ইসরায়েলের একটি সামরিক ঘাঁটিতে আরও এক সেনার আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে সংখ্যাটি ৬১ জনে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি সংবাদপত্র হারেৎজ।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) মিডল ইস্ট মনিটর জানায়, গত মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) ইসরায়েলের সংবাদমাধ্যমে খবরটি প্রকাশিত হয়েছে।
সবশেষ আত্মহত্যা করা ওই সেনা ইসরায়েলি বাহিনীর একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি ‘ট্র্যাকার’ হিসেবে কাজ করতেন। মঙ্গলবার তিনি নিজের ওপর গুলি চালান। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হলে এদিন সন্ধ্যায় তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
এর কিছুক্ষণ আগে ইসরায়েলি বাহিনীর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, উত্তর ইসরায়েলে একটি সামরিক ঘাঁটিতে গুলি লেগে এক সেনা গুরুতর আহত হন। পরে হাসপাতালে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। এ ঘটনায় তদন্ত শুরু করা হয়েছে।
চলতি বছরের ২৮ অক্টোবর ইসরায়েলের পার্লামেন্ট নেসেটের গবেষণা ও তথ্যকেন্দ্রের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ২০২৪ সালের শুরু থেকে ২০২৫ সালের জুলাই পর্যন্ত ইসরায়েলের ২৭৯ জন সেনাসদস্য আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। এ তথ্য অনুযায়ী প্রতি সাতজনের চেষ্টার বিপরীতে একজন সেনা আত্মহত্যা করেছেন।