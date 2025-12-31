বুধবার, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:১৭ অপরাহ্ন
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

গিনিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী সামরিক অভ্যুত্থানের নেতা মামাদি

  • আপডেট সময়: বুধবার, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫
গিনিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী সামরিক অভ্যুত্থানের নেতা মামাদি


গিনির সামরিক অভ্যুত্থানের নেতা মামাদি দুম্বুয়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। ২০২১ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর পশ্চিম আফ্রিকার দেশ গিনিতে প্রথমবারের মতো এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) প্রকাশিত প্রাথমিক ফলাফলে দেখা যায়, ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি ৮৬ দশমিক ৭২ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। এ ফলাফলের মাধ্যমে প্রায় পাঁচ বছর পর দেশটিতে বেসামরিক শাসনে ফেরার পথ তৈরি হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের ঘোষণায় বলা হয়, দুম্বুয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাওয়ায় তাকে রান-অফে (যখন কোনো প্রার্থী একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় না) যেতে হবে না। তবে কোনো আপত্তি উঠলে ফল যাচাইয়ের জন্য সুপ্রিম কোর্টের হাতে আট দিন সময় থাকবে।

৪১ বছর বয়সী দুম্বুয়ার বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য আরও আটজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তবে প্রধান বিরোধী নেতাদের নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি। তারা ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

দুম্বুয়া ২০২১ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আলফা কঁদেকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেন। কঁদে ২০১০ সাল থেকে ক্ষমতায় ছিলেন। ২০২০ সালের পর পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় সংঘটিত নয়টি সামরিক অভ্যুত্থানের একটি ছিল এটি। বর্তমানে কঁদে ও দীর্ঘদিনের বিরোধী নেতা সেলু দালেইন দিয়ালো নির্বাসনে রয়েছেন।

ক্ষমতা দখলের পর দুম্বুয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি নির্বাচনে অংশ নেবেন না। সামরিক অভ্যুত্থানের পর প্রণীত অন্তর্বর্তী সনদে সামরিক সদস্যদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। তবে সেপ্টেম্বর মাসে গণভোটে অনুমোদিত নতুন সংবিধানে সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

নির্বাচন কমিশনের প্রধান জেনাবু তুরে জানান, ভোটার উপস্থিতির হার ছিল ৮০ দশমিক ৯৫ শতাংশ। তবে রাজধানী কোনাক্রিতে ভোটার অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম ছিল বলে জানা গেছে। বিরোধী পক্ষ সেপ্টেম্বরের গণভোটের সময়ও উচ্চ ভোটার উপস্থিতির পরিসংখ্যান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল।





