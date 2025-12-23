মঙ্গলবার, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:০৪ অপরাহ্ন
শিক্ষা

গোবিপ্রবিসাসের নেতৃত্বে রাসেল-নাঈম

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৬ সময় দেখুন
গোবিপ্রবিসাসের নেতৃত্বে রাসেল-নাঈম


গোবিপ্রবি: গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির (গোবিপ্রবিসাস) কার্যনির্বাহী পরিষদ-২০২৫-২৬-এর নির্বাচনে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক সংবাদ ও সারাবাংলা ডটনেট-এর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি শেখ রাসেল এবং সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক নয়াদিগন্তের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি মো. নাঈম আশরাফ খাঁন।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) গোবিপ্রবিসাসের সদস্যদের অংশগ্রহণে সকাল ১২টায় নির্বাচন শুরু হয়ে দুপুর ১টা পর্যন্ত চলে। এতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মানসুরা খানম। এছাড়াও পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা হলেন-সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. মজনুর রশিদ, গণিত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম, গোবিপ্রবিসাসের সাবেক সভাপতি শাহ মো. জহরুল ইসলাম এবং গোবিপ্রবিসাসের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. রিশাদ হোসেন।

অন্যান্য পদে নির্বাচিতরা হলেন-সহ-সভাপতি বাংলা এফএম প্রতিনিধি অপূর্ব আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-১ সংবাদ বুলেটিন প্রতিনিধি মো.ফরহাদ আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-২ সারাবাংলা ডটনেট-এর মো. ইশতিয়াক আহম্মদ আসিফ, সাংগঠনিক সম্পাদক ঢাকা মেইল প্রতিনিধি তরিকুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক দৈনিক আজকের বাংলা প্রতিনিধি মো. সাইমুম সিজান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আজকের সারাদেশ প্রতিনিধি শাকিল আহমেদ, দফতর সম্পাদক দৈনিক কালবেলা প্রতিনিধি মাহমুদুল ইসলাম, কার্যনির্বাহী সদস্য-১ বি.বার্তা প্রতিনিধি অর্পিতা দাস এবং কার্যনির্বাহী কমিটি -২ দৈনিক শেয়ারবিজ প্রতিনিধি আবদুল্লাহ আর রাফি।

নবনির্বাচিত সভাপতি শেখ রাসেল বলেন, ‘সাংবাদিক সমিতি প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে নিরপেক্ষ স্থান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও আমরা এই ধারা অব্যাহত রাখব এবং সাংবাদিক সমিতিকে আরও ভালো স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করব। একইসঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে গোবিপ্রবি সাংবাদিক সমিতি।’

সাধারণ সম্পাদক মো: নাঈম আশরাফ খাঁন বলেন, ‘সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় আমি আনন্দিত। আমার লক্ষ্য, সমিতিকে আরও কার্যকর, সৃজনশীল ও শক্তিশালী করে তোলা। আমি আশাবাদী, একসঙ্গে কাজ করে আমরা সাংবাদিকতার মান উন্নয়নে এবং সদস্যদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারব এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পারব।’

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের নিচ তলায় গোবিপ্রবি সাংবাদিক সমিতির অফিসে উৎসবমুখর পরিবেশে গোবিপ্রবি সাংবাদিক সমিতির নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মানসুরা খানম নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন।





