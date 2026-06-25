চবিতে বহিরাগত প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

চবি: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা জোরদারের লক্ষ্যে বহিরাগতদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা এবং ব্যক্তিগত যানবাহন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২৫ জুন থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথ দিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকারযুক্ত যানবাহন, জরুরি সেবার গাড়ি […]
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