সোমবার, ১৩ এপ্রিল ২০২৬, ০৪:৫৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
তথ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতীয় হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ IPL 2026: Virat Kohli loses cool, throws helmet and gloves after dismissal vs Mumbai Indians | Cricket News কর্ণফুলীতে কর্মসংস্থানের দাবিতে ইউএনও বরাবর ছাত্রদলের স্মারকলিপি প্রদান কর্ণফুলীতে ভোজ্য তেলের দোকানে অভিযান, জরিমানা ৪০ হাজার টাকা চলে গেলেন প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী আশা ভোঁসলে পীরকে পিটিয়ে-কুপিয়ে হত্যা: বাউল শিল্পী শফি মন্ডলের বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন Opinion | Asha Bhosle: A Voice In Many Lives | Bollywood News চবিতে ১২ ফুট লম্বা কিং কোবরা উদ্ধার বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি-এর নতুন কার্যনির্বাহী বোর্ড গঠন কক্সবাজারের রামুতে এমআরএ’র উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের গণশুনানি অনুষ্ঠিত
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

চবিতে ১২ ফুট লম্বা কিং কোবরা উদ্ধার

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ১২ এপ্রিল, ২০২৬
  • ১২ সময় দেখুন
চবিতে ১২ ফুট লম্বা কিং কোবরা উদ্ধার


ট্টগ্রাম: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) ১২ ফুট লম্বা ‌‘কিং কোবরা’ প্রজাতির একটি সাপ উদ্ধার করেছে সোসাইটি ফর স্নেক অ্যান্ড স্নেক বাইট অ্যাওয়ারনেসর (থ্রিএসএ) সদস্যরা।

রোববার (১২ এপ্রিল) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কলা অনুষদসংলগ্ন এলাকা থেকে সাপটি উদ্ধার করা হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কিং কোবরা সাপটি দেখতে পেয়ে পুরাতন কলা অনুষদের নাট্যকলা বিভাগের এক শিক্ষার্থী সংগঠনের হেল্পলাইন নম্বরে কল করেন। পরে উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাপটি নিরাপদে উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে থ্রিএসএ’র উপদেষ্টা ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ইব্রাহীম খলিল আল হায়দার বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একাধিকবার কিং কোবরা দেখা যাওয়ার পেছনে পরিবেশগত কারণ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিম পাশের পাহাড়গুলো বন বিভাগ ও স্থানীয়দের দখলে রয়েছে। ফলে সাপ লোকালয়ে চলে আসছে।’

আজকের উদ্ধার করা সাপটি গবেষণার জন্য রাখা হয়েছে। তারপর বনে অবমুক্ত করা হবে বলে জানান অধ্যাপক ইব্রাহীম।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST