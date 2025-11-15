জম্মু-কাশ্মীরে থানায় বিস্ফোরণ, নিহত ৯

ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের শ্রীনগরে নওগাম পুলিশ স্টেশনে জব্দ করা বিস্ফোরক পদার্থ পরীক্ষা করতে গিয়ে ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত ৯ জন নিহত ও ৩০ জন আহত হয়েছেন।
শুক্রবার দিবাগত রাতে শহরের দক্ষিণাঞ্চলের নওগাম থানায় এ ঘটনা ঘটে।
ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভির বরাতে জানা গেছে, নিহতদের বেশিরভাগই পুলিশ ও ফরেন্সিক দলের সদস্য, যারা বিস্ফোরকগুলো পরীক্ষার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। গুরুতর আহত পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।
এ ঘটনার সঙ্গে কোনো সন্ত্রাসী হামলার যোগ নেই বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
গত সোমবার ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লা সংলগ্ন এলাকায় গাড়িবোমা হামলায় কমপক্ষে ১২ জন নিহত হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই ঘটে শ্রীনগরের এ বিস্ফোরণ। দিল্লির ওই হামলাকে সন্ত্রাসী ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছে দেশটির পুলিশ।