জাতির উদ্দেশে ট্রাম্পের ভাষণ, অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউস থেকে জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে নিজের প্রশাসনের সাফল্যের কথা তুলে ধরেছেন এবং অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর বক্তব্য দিয়েছেন। তবে ভেনেজুয়েলাকে ঘিরে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা নিয়ে তিনি সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) ১৯ মিনিটের এই ভাষণে ট্রাম্প দাবি করেন, তার নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র আগের চেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমাদের দেশ শক্তিশালী। আমরা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে ফিরেছি। বিশ্ব ইতিহাসে নজিরবিহীন এক অর্থনৈতিক উত্থানের দ্বারপ্রান্তে আমরা।’
ভাষণে ট্রাম্প দেশের নানা সমস্যার জন্য অবৈধ অভিবাসীদের দায়ী করেন। আবাসন সংকটসহ বিভিন্ন ইস্যুতে অভিবাসীদের দোষারোপ করে তিনি বলেন, ‘অবৈধ অভিবাসীরা আমেরিকানদের চাকরি কেড়ে নিয়েছে, জরুরি কক্ষে ভিড় বাড়িয়েছে এবং করদাতাদের অর্থে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা নিচ্ছে।’
তবে একাধিক গবেষণার তথ্যমতে, অভিবাসীরা অর্থনীতিতে যে অবদান রাখে, তা তাদের প্রাপ্ত সুবিধার তুলনায় অনেক বেশি। আমেরিকান ইমিগ্রেশন কাউন্সিলের ২০২৩ সালের এক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সে বছর অভিবাসীরা ৬৫১ বিলিয়ন ডলারের বেশি কর দিয়েছে এবং ১ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সৃষ্টি করেছে।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাম্প্রতিক সময়ে সোমালি সম্প্রদায়কে ‘আবর্জনা’ বলে মন্তব্য করার পর ভাষণে মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের অর্থনীতি নিয়ে সোমালিদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলেন। তিনি দাবি করেন, তারা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার হাতিয়ে নিয়েছে যার কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়নি।
জীবনযাত্রার ব্যয় কমছে বলেও দাবি করেন তিনি। ডিমের দাম মার্চের পর থেকে ৮২ শতাংশ কমেছে বলে উল্লেখ করেন ট্রাম্প, যদিও বাস্তবে পাখির ফ্লুজনিত কারণে ফেব্রুয়ারিতে ডিমের দামে সাময়িক ঊর্ধ্বগতি দেখা গিয়েছিল। গ্যাসোলিনের দাম অনেক জায়গায় গ্যালনপ্রতি ২ দশমিক ৫০ ডলার এবং কোথাও কোথাও ১ দশমিক ৯৯ ডলার বলেও দাবি করেন তিনি। তবে এএএ-এর তথ্য অনুযায়ী, বুধবার জাতীয় গড় দাম ছিল প্রায় ২ দশমিক ৯০ ডলার।
ভেনেজুয়েলা সংকট নিয়ে কোনো সরাসরি বক্তব্য দেননি। ভাষণের কয়েক ঘণ্টা আগে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ভেনেজুয়েলা যুক্তরাষ্ট্রের তেল-স্বার্থ কেড়ে নিয়েছে এবং তা ফেরত চাওয়ার ইঙ্গিত দেন।