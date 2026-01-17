জামায়াতে যোগ দিলেন মুফতি আলী হাসান উসামা

ঢাকা: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছেন শাইখুল হাদিস আল্লামা মুফতি আলী হাসান উসামা। শনিবার (১৭জানুয়ারি) জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিমের সঙ্গে দেখা করে আনুষ্ঠানিকভাবে দলটিতে যোগ দেন তিনি।
বিষয়টি নিশ্চিত করছেন বাংলাদেশ ইসলামী দাওয়াহ্ সেন্টারের চেয়ারম্যান মুফতি নুরুজ্জামান নোমানী।
এক ফেসবুক পোস্টে তিনি বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছেন শাইখুল হাদিস আল্লামা মুফতি আলী হাসান উসামা ভাই। দীর্ঘ দুই বছরের মেহনত আল্লাহ তায়ালা কবুল করেছেন।