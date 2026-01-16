শুক্রবার, ১৬ জানুয়ারী ২০২৬, ০৬:৩৯ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
‘I’m Muslim, Ramayana Is Hindu’: AR Rahman Explains Why He Chose Ramayana | Bollywood News After India head coach Gautam Gambhir, KL Rahul visits Mahakaleshwar Temple to seek Lord Shiva’s blessings – Watch | Cricket News Siddhant Chaturvedi And Mrunal Thakur’s Do Deewane Seher Mein Teaser Releasing On THIS Date: Report | Bollywood News David Warner goes past Virat Kohli to move to number three in elite T20 list | Cricket News Ammy Virk Honours Late Friend Rajvir Jawanda’s Commitments: ‘Did What My Heart Told Me To Do’ | Bollywood News রাবি ভর্তি পরীক্ষায় মোবাইলসহ আটক এক ভর্তিচ্ছু জামায়াত আমিরের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য প্রতিনিধির বৈঠক ICC corrects Virat Kohli ranking error after fan backlash as India great jumps to third on all-time list | Cricket News Sonali Bendre Hugs Aamir Khan, Shares PICS From Happy Patel Screening: ‘What An Absolute Blast’ | Bollywood News Where is Riyan Parag? Inside details of all-rounder’s recovery at the BCCI CoE | Cricket News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

জামায়াত আমিরের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য প্রতিনিধির বৈঠক

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ১৬ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৬ সময় দেখুন
জামায়াত আমিরের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য প্রতিনিধির বৈঠক


ঢাকা: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (অস্ট্রেলিয়া ফরেন এন্ড ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ) মি. ব্রুস সোয়ারের সঙ্গে শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে আরও যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপ শাখার সহকারী পরিচালক মিস স্টেসি লি ওয়াকার, বাংলাদেশ শাখা-১ (দ্বিপাক্ষিক) এর সহকারী পরিচালক মিস ব্রুক সিম্পসন এবং বাংলাদেশ শাখা-২ (রোহিঙ্গা) এর সহকারী পরিচালক মিস মিশ খান।

ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠান এবং গণতন্ত্রকে অর্থবহ করার ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামীর ইতিবাচক ভূমিকা তুলে ধরা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশের স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামগুলোতে অস্ট্রেলিয়ান সরকারের সম্ভাব্য সহযোগিতা নিয়েও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে অস্ট্রেলিয়া থেকে সরাসরি উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ইউরোপোর মুখপাত্র ব্যারিস্টার আবু বকর মোল্লা, জামায়াত আমিরের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মাহমুদুল হাসান, বিশিষ্ট বাংলাদেশি প্রবাসী নাগরিক ড. আবদুল মান্নান, ব্যারিস্টার ওসমান গণি ও জনাব আহমদুল্লাহ সাদি।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
‘I’m Muslim, Ramayana Is Hindu’: AR Rahman Explains Why He Chose Ramayana | Bollywood News

‘I’m Muslim, Ramayana Is Hindu’: AR Rahman Explains Why He Chose Ramayana | Bollywood News

Siddhant Chaturvedi And Mrunal Thakur’s Do Deewane Seher Mein Teaser Releasing On THIS Date: Report | Bollywood News

Siddhant Chaturvedi And Mrunal Thakur’s Do Deewane Seher Mein Teaser Releasing On THIS Date: Report | Bollywood News

Ammy Virk Honours Late Friend Rajvir Jawanda’s Commitments: ‘Did What My Heart Told Me To Do’ | Bollywood News

Ammy Virk Honours Late Friend Rajvir Jawanda’s Commitments: ‘Did What My Heart Told Me To Do’ | Bollywood News

Sonali Bendre Hugs Aamir Khan, Shares PICS From Happy Patel Screening: ‘What An Absolute Blast’ | Bollywood News

Sonali Bendre Hugs Aamir Khan, Shares PICS From Happy Patel Screening: ‘What An Absolute Blast’ | Bollywood News

ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

দ.কোরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট ইউন সুকের ৫ বছরের কারাদণ্ড

দ.কোরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট ইউন সুকের ৫ বছরের কারাদণ্ড

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST