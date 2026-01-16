জামায়াত আমিরের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য প্রতিনিধির বৈঠক

ঢাকা: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (অস্ট্রেলিয়া ফরেন এন্ড ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ) মি. ব্রুস সোয়ারের সঙ্গে শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে আরও যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপ শাখার সহকারী পরিচালক মিস স্টেসি লি ওয়াকার, বাংলাদেশ শাখা-১ (দ্বিপাক্ষিক) এর সহকারী পরিচালক মিস ব্রুক সিম্পসন এবং বাংলাদেশ শাখা-২ (রোহিঙ্গা) এর সহকারী পরিচালক মিস মিশ খান।
ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠান এবং গণতন্ত্রকে অর্থবহ করার ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামীর ইতিবাচক ভূমিকা তুলে ধরা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশের স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামগুলোতে অস্ট্রেলিয়ান সরকারের সম্ভাব্য সহযোগিতা নিয়েও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে অস্ট্রেলিয়া থেকে সরাসরি উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ইউরোপোর মুখপাত্র ব্যারিস্টার আবু বকর মোল্লা, জামায়াত আমিরের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মাহমুদুল হাসান, বিশিষ্ট বাংলাদেশি প্রবাসী নাগরিক ড. আবদুল মান্নান, ব্যারিস্টার ওসমান গণি ও জনাব আহমদুল্লাহ সাদি।