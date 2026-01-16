জামায়াত আমিরের ৩ দিনের নির্বাচনি সফরসূচি

ঢাকা: আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষ্যে প্রচারের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান আগামী ২২ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার) ঢাকা মহানগরী এবং ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি (শুক্রবার ও শনিবার) উত্তরবঙ্গে সফর করবেন।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) রাতে জামায়াতে ইসলামীর পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জামায়াত আমির ২২ জানুয়ারি তার নির্বাচনি এলাকা ঢাকা-১৫ তে গণসংযোগ করবেন ও নির্বাচনি জনসভায় বক্তব্য দেবেন। ২৩ জানুয়ারি (শুক্রবার) বেলা ২টায় দিনাজপুর জেলা জামায়াত আয়োজিত স্থানীয় গোর-ই-শহীদ ময়দানে, বিকাল ৪টায় ঠাকুরগাঁয়ে এবং সন্ধ্যায় বিভাগীয় শহর রংপুরে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ২৪ জানুয়ারি (শনিবার) সকালে তিনি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহিদ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থী ও জুলাই যোদ্ধা আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করবেন। ওই দিন সকাল ১০টায় তিনি গাইবান্ধা জেলার পলাশ বাড়িতে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেবেন। এর পর তিনি ঢাকায় ফিরবেন বলে জানা গেছে।