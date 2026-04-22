ঠাকুরগাঁওয়ে জেলা প্রশাসকের সাথে জনসংগঠন ও ভূমিহীন সমন্বয় সভা

এম এ সালাম রুবেল, ঠাকুরগাঁও জেলা প্রতিনিধিঃ
যাদের কিছু নেই যাদের কেউ নেই তাদের সাথে আমরা, প্রতিষ্ঠিত হোক ভূমিহীনদের ভূমিতে অধিকার ও মানবাধিকার এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসকের সাথে জনসংগঠনের জেলা ভূমিহীন সমন্বয় পরিষদের মতবিনিময় ও ষান্মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার বিকেলে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জনসংগঠন জেলা ভূমিহীন সমন্বয় পরিষদ ও কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন সিডিএ এর আয়োজনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রকিবুল হক, সিডিএর মাঠ সমন্বয়কারী জাহিদুর রহমান, আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মনিরা আক্তার, জেলা ভূমিহীন সমন্বয় পরিষদের সভাপতি জালাল উদ্দিন, নির্বাহী সদস্য রাজকুমার রায়সহ অন্যান্যরা।
সেখানে জেলার বিভিন্ন জমির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়।