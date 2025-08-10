ড্যাবের সভাপতি ডা. হারুন, সাধারণ সম্পাদক ডা. জহিরুল

ঢাকা: ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) নির্বাচনে অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশীদ ফের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। মহাসচিব নির্বাচতি হয়েছেন ডা. জহিরুল ইসলাম শাকিল।
শনিবার (৯ আগস্ট) মধ্যরাতে কাকরাইলের উইল লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল ও কলেজে ভোট গণনা শেষে এ ফল ঘোষণা করেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান বিজন কান্তি সরকার। ভোটে হারুণ-শাকিল প্যানেলের সব প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। আজিজ-শাকুর পরিষদ হেরে গেছে।
সভাপতি পদে হারুন আল রশীদ ভোট পেয়েছেন ১৩৬৯টি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অধ্যাপক একেএম আজিজুল হক পেয়েছেন ১২০২টি ভোট।
হারুন আল রশীদ প্যানেলের জহিরুল ইসলাম মহাসচিব হিসেবে ভোট পেয়েছেন ১৪৫৮টি। তার নিকটতম প্রার্থী অধ্যাপক আব্দুস শাকুর খান পেয়েছেন ১০৭৯টি ভোট।
বিজয়ী অন্য প্রার্থীরা হলেন হারুন আল রশিদের প্যানেলের সিনিয়র সহসভাপতি পদে ডা. আবুল কেনান পেয়েছেন ১৩৩০ ভোট, কোষাধ্যক্ষ পদে ডা. মো. মেহেদী হাসান পেয়েছেন ১৩১২ ভোট এবং সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব পদে ডা. এ কে এম খালেকুজ্জামান দিপু পেয়েছেন ১৩১৬ ভোট পেয়েছেন।
হেরে যাওয়া আজিজ-শাকুর প্যানেলের সিনিয়র সহসভাপতি পদে ডা. সাইফ উদ্দিন নিসার আহমেদ তুষার ভোট পেয়েছেন ১২৩৩টি, কোষাধ্যক্ষ পদে ডা. তৌহিদ উল ইসলাম পেয়েছেন ১২৫৯টি এবং সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব পদে ডা. আবু মো. আহসান ফিরোজ পেয়েছেন ১২৪৯টি ভোট।
অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশিদ ২০১৯ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ড্যাবের সভাপতি ছিলেন। এর আগে মহাসচিব ছিলেন তার প্যানেলেরই আব্দুস সালাম।
ড্যাবের জাতীয় কাউন্সিলের পর বেলা ১টা থেকে ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ হয়। এতে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ১১৭ জন। এর মধ্যে ২ হাজার ৬০০ জন চিকিৎসক ভোট দেন।