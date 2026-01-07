তারেক রহমানের ৪ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা

ঢাকা: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগামী ১১ থেকে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত চার দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। এ সময়ে তিনি উত্তরবঙ্গের টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলা সফর করবেন।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের একান্ত সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তারের সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কর্মসূচি জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সফরকালে তারেক রহমান মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহিদ আবু সাঈদ, মরহুমা তৈয়বা মজুমদারসহ নিহত জুলাই যোদ্ধা ও দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহিদদের কবর জিয়ারত ও দোয়া মাহফিলে অংশ নেবেন।
এ ছাড়া তিনি আহত জুলাই যোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন।
কর্মসূচি অনুযায়ী, রংপুরে রাত্রিযাপন শেষে ১৪ জানুয়ারি বগুড়ার গাবতলী সফর করে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।
এদিকে তারেক রহমানের এ সফরকে কেন্দ্র করে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি।