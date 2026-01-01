থার্টিফার্স্ট নাইটে সুইজারল্যান্ডে বারে বিস্ফোরণ, নিহত ৪০

সুইজারল্যান্ডের অভিজাত স্কি রিসোর্ট ক্র্যান-মন্টানায় থার্টিফার্স্ট নাইটের এক জনাকীর্ণ বারে ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত ৪০ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও প্রায় ১০০ জন। খবর রয়টার্সের।
সুইজারল্যান্ড পুলিশ বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) এ বিস্ফোরণের তথ্য নিশ্চিত করেছে।
দক্ষিণ-পশ্চিম সুইজারল্যান্ডের ওই রিসোর্টে “লে কনস্টেলেশন” নামের একটি বারে স্থানীয় সময় রাত দেড়টার দিকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ভালাইস ক্যান্টনের নিরাপত্তা প্রধান স্টিফেন গাঞ্জার জানিয়েছেন, হতাহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বিদেশি নাগরিকও রয়েছেন। সুইজারল্যান্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উদ্ধারকাজে ১০টি হেলিকপ্টার এবং ৪০টি অ্যাম্বুলেন্স মোতায়েন করা হয়েছে।
পুলিশ আগে জানিয়েছিল, দগ্ধ হওয়া অনেক মানুষকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ক্যান্টন সরকারের প্রধান ম্যাথিয়াস রেনার্ড বলেন, আহতদের বেশির ভাগেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক। ভালাইস হাসপাতালের নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (আইসিইউ) রোগীতে পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় বাকিদের অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।
সুইস পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এলাকাটি পুরোপুরি সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে এবং ক্র্যান-মন্টানার ওপর দিয়ে বিমান চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।
ক্যান্টনের পুলিশ প্রধান ফ্রেডেরিক গিসলার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন , নিহত এবং আহতদের স্বজনদের জন্য একটি হেল্পলাইন খোলা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, আমি আপনাদের কাছে কোনো তথ্য গোপন করছি না, ক্র্যানসে যা ঘটেছে তাতে আমরা সবাই মর্মাহত। আহতদের সংখ্যা প্রায় ১০০ জন এবং তাদের মধ্যে আরও প্রায় ১০ জন মৃত বলে ধারণা করা হচ্ছে। আহতদের সিওন, লুসান, জেনেভা এবং জুরিখের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
বিস্ফোরণের কারণ এখনও জানা যায়নি তবে কর্তৃপক্ষের ধারণা এটি একটি দুর্ঘটনা।
প্রসিকিউটর বিয়াত্রিস পিলৌদ জানান, এই বিস্ফোরণকে হামলা নয় বরং অগ্নিকাণ্ড হিসেবে দেখা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ নিহতদের মরদেহ তাদের পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছে।