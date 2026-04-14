বুধবার, ১৫ এপ্রিল ২০২৬, ০৭:২৬ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
দখলে দূষণে ভরাট কর্ণফুলীর বাতামতল খাল, নেই কার্যকর সংস্কার উদ্যোগ IPL 2026 | ‘It’s tough … we’ll have to make changes’: Ajnkya Rahane’s dressing room warning as KKR hit rock bottom | Cricket News Dhurandhar Creates History; Ranveer Singh Trolls Dhruv Rathee? | Bollywood News কালিয়াকৈরে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য বৈশাখী শোভাযাত্রা সাপাহারে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বৈশাখী শোভাযাত্রা কালিয়াকৈর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী পহেলা বৈশাখ উদযাপন টাঙ্গাইল হতে সারাদেশে ডিজিটাল ‘কৃষক কার্ড’ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নাগরপুরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বৈশাখী শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত নববর্ষে সম্প্রীতির বার্তায় মুখর চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার কর্ণফুলীতে বর্ণিল আয়োজনে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ পালিত
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

দখলে দূষণে ভরাট কর্ণফুলীর বাতামতল খাল, নেই কার্যকর সংস্কার উদ্যোগ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ১৫ এপ্রিল, ২০২৬
  • ৬১ সময় দেখুন
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি:

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার চরপাথর ঘাটার বাদামতল খাল দীর্ঘদিন ধরে জলাবদ্ধতা ও অপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন অন্তত ৩০ হাজার মানুষ। খাল ভরাট, দখল ও অব্যবস্থাপনার ফলে স্বাভাবিক পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় বছরের অধিকাংশ সময়ই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। বিশেষ করে চরপাথরঘাটা ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাতামতল খালটি বর্তমানে ময়লা-আবর্জনায় ভরাট হয়ে প্রায় মৃতপ্রায় অবস্থায় রয়েছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, সামান্য বৃষ্টিতেই উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় সৃষ্টি হচ্ছে তীব্র জলাবদ্ধতা। অনেক সড়কে হাঁটু সমান পানি জমে থাকছে দিনের পর দিন। নিচু এলাকার ঘরবাড়িতে পানি ঢুকে পড়ায় বাসিন্দারা বাধ্য হয়ে বাঁশের সাঁকো ব্যবহার করে চলাচল করছেন। স্কুলগামী শিশু-কিশোরদের পানির মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়ে পরে সড়কে এসে পোশাক পরিবর্তনের দৃশ্যও চোখে পড়ে।

দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার কারণে চার থেকে পাঁচ মাস পর্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা পানির মধ্যে বসবাস করতে হচ্ছে অনেক পরিবারকে। এতে করে পানিবাহিত রোগ, মশার উপদ্রব ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে আশঙ্কাজনক হারে। বিশুদ্ধ পানির সংকটে পড়েছেন বহু পরিবার; অনেক স্থানে টিউবওয়েল পানির নিচে ডুবে গেছে।

স্থানীয়দের জানান, বাতামতল খালটি দীর্ঘদিন ধরে প্লাস্টিক বর্জ্য ও গৃহস্থালির আবর্জনায় ভরাট হয়ে গেছে। পাশ্ববর্তী বাড়িঘর থেকে প্রতিনিয়ত ময়লা ফেলার কারণে খালটির স্বাভাবিক প্রবাহ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়েছে। বর্ষাকালে সামান্য বৃষ্টিতেই খালের পানি উপচে আশপাশের রাস্তাঘাট ও বসতঘরে ঢুকে পড়ে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, খালের দুই পাশে অবৈধভাবে ঘরবাড়ি নির্মাণের ফলে খালটি সংকুচিত হয়ে পড়েছে। এতে পানি প্রবাহ মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া স্থানীয়দের অসচেতনতার কারণে প্রতিদিনের বর্জ্য খালে ফেলা হচ্ছে, যা খাল ভরাটের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খালের পাশ দিয়ে অবস্থিত পশ্চিম চরপাথরঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও চরম দুর্ভোগে রয়েছে। আগে বৃষ্টির পানি সহজেই খাল দিয়ে নেমে যেত, কিন্তু এখন খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় পানি সরাসরি রাস্তায় উঠে বিদ্যালয়সহ আশপাশের এলাকা প্লাবিত করছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, এ বিষয়ে জনপ্রতিনিধিদের কার্যকর কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। ফলে প্রতিবছর বর্ষা মৌসুম এলেই দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে নিম্নআয়ের মানুষদের।

এ বিষয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য ফরিদ জুয়েল বলেন, “কয়েক বছর আগে খালটি পরিষ্কার করা হয়েছিল। তবে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং পুনরায় ময়লা ফেলার কারণে খালটি আবার ভরাট হয়ে গেছে।” তিনি জানান, সরকারিভাবে খাল খননের একটি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কর্ণফুলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জানান, আগামী মাস থেকে খাল খনন কর্মসূচি শুর হবে। প্রত্যেক উপজেলায় দুইটি খাল খননের জন্য বরাদ্দ এসেছে। পর্যায়ক্রমে পনেরোটি খাল খননের কাজ চলবে। ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Dhurandhar Creates History; Ranveer Singh Trolls Dhruv Rathee? | Bollywood News

Dhurandhar Creates History; Ranveer Singh Trolls Dhruv Rathee? | Bollywood News

কালিয়াকৈরে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য বৈশাখী শোভাযাত্রা

কালিয়াকৈরে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য বৈশাখী শোভাযাত্রা

সাপাহারে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বৈশাখী শোভাযাত্রা

সাপাহারে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বৈশাখী শোভাযাত্রা

কালিয়াকৈর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী পহেলা বৈশাখ উদযাপন

কালিয়াকৈর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী পহেলা বৈশাখ উদযাপন

টাঙ্গাইল হতে সারাদেশে ডিজিটাল ‘কৃষক কার্ড’ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

টাঙ্গাইল হতে সারাদেশে ডিজিটাল ‘কৃষক কার্ড’ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নাগরপুরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বৈশাখী শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

নাগরপুরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বৈশাখী শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

কালিয়াকৈরে ১২হাজার টাকার চাকরি থেকে ১২কোটি টাকার সম্পদ
কালিয়াকৈরে ১২হাজার টাকার চাকরি থেকে ১২কোটি টাকার সম্পদ
মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য ‘উসকানিমূলক’: হেফাজত
মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য ‘উসকানিমূলক’: হেফাজত
কোরআন কোরআন নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় : দরবারে হামলা কথিত পীর নিহত
কোরআন কোরআন নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় : দরবারে হামলা কথিত পীর নিহত
নাগরপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ উদ্বোধন
নাগরপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ উদ্বোধন
অতিরিক্ত দামে তেল বিক্রয়ের অভিযোগে দৌলতপুরে দুই ব্যবসার  ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
অতিরিক্ত দামে তেল বিক্রয়ের অভিযোগে দৌলতপুরে দুই ব্যবসার  ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
এলপিজি-অটোগ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে জামায়াতের নিন্দা ও প্রতিবাদ
এলপিজি-অটোগ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে জামায়াতের নিন্দা ও প্রতিবাদ
শ্যামনগরের গাবুরাতে ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ দিয়েছে ফেইথ ইন এ্যাকশন
শ্যামনগরের গাবুরাতে ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ দিয়েছে ফেইথ ইন এ্যাকশন
বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে বাস-ইজিবাইক-মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত ১,আহত ১৪
বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে বাস-ইজিবাইক-মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত ১,আহত ১৪
চট্টগ্রামের আনোয়ারায়/ মাদ্রাসাছাত্রকে কিল-ঘুষি মেরে হাসপাতালে পাঠালো প্রতিবেশী
চট্টগ্রামের আনোয়ারায়/ মাদ্রাসাছাত্রকে কিল-ঘুষি মেরে হাসপাতালে পাঠালো প্রতিবেশী
দৌলতপুরে মালচিং পদ্ধতিতে সবজি চাষের প্রদর্শনী মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে চরাঞ্চলের কৃষিতে আসছে নতুন সম্ভাবনা
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST