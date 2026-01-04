দুয়েকদিনের মধ্যে বিএনপির চেয়ারম্যান হচ্ছেন তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল

সিলেট: বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দুয়েকদিনের মধ্যে বিএনপির চেয়ারম্যান হচ্ছেন তারেক রহমান। আমাদের চেয়ারপারসনের মৃত্যুতে পদটি শূন্য রয়েছে। তার শূন্যতা পূরণে তারেক রহমানকে এ পদে বসানো হবে।
রোববার (৪ জানুয়ারি) সিলেটের একটি হোটেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন।
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, এবারের নির্বাচন জাতির কাছে গুরুত্বপূর্ণ, নির্বাচন নিয়ে নাগরিকদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে।গণমাধ্যম ও টকশো যারা করেন, তারা নানা সময়ে আশঙ্কার কথা বলেন। তবে নির্বাচন নিয়ে বিএনপির কোনো আশঙ্কা নেই।
তিনি বলেন, নির্বাচনের পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক, আগে যারা নির্বাচন বিরোধী ছিল তারা অংশ নিচ্ছে। নির্বাচনের বাধা দূর হচ্ছে।
সকলের সহযোগিতার নির্বাচন কমিশন ভালো নির্বাচন করবে। এ সময় জাতির জীবনে ক্রান্তিকালের মতো। সাবধানে থাকতে হবে। এমন কোনো কাজ করা যাবে না, যাতে নির্বাচন ব্যাহত হয়।
এর আগে দুপুরে বিমানযোগে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ব্যক্তিগত সফরে সিলেট পৌঁছেন। বাদ আসর তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.) মাজার মসজিদে নামাজ আদায় করেন এবং মাজার জিয়ারত করেন।
তিনি শাহজালাল মাজারে ফাতেহা পাঠ এবং বিএনপি’র প্রয়াত চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া করেন। এরপর রাতেই তিনি ঢাকায় ফিরে যান।