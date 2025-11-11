দৌলতপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে লক্ষাধিক টাকার মাদক ও নকল সিগারেট জব্দ

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি ফরিদ আহমেদ
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে পৃথক অভিযানে বিজিবি বিভিন্ন প্রকার মাদক ও নকল সিগারেট উদ্ধার করেছে।
বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. মাহবুব মুর্শেদ রহমানের নির্দেশনায় সোমবার রাত ১০.৫০টায় ঠোটারপাড়া বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত পিলার ১৫৩/২-এস থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শকুনতলা মাঠে হবিলদার মো. কাইয়ুম মোল্লার নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে মালিকবিহীন অবস্থায় ১০ বোতল ভারতীয় মদ ও ৮০০ পিস সিলডিনাফিল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়, যার আনুমানিক বাজার মূল্য ২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা।
একই দিন সন্ধ্যা ৫.৩০টায় মথুরাপুর বিওপির নেতৃত্বে হবিলদার মো. রফিকুল ইসলাম আরও ১ হাজার পিস সিলডিনাফিল ট্যাবলেট উদ্ধার করেন, যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৩ লক্ষ টাকা।
এর আগে রবিবার দুপুরে ব্যাটালিয়ন সদরের বিশেষ টহলদলের অভিযান থেকে নায়েব সুবেদার নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে ১৫,৯২০ প্যাকেট অবৈধ নকল বিড়ি জব্দ করা হয়। এর আনুমানিক সিজার মূল্য ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬০০ টাকা।
উদ্ধারকৃত মাদক ধ্বংসের জন্য ব্যাটালিয়ন স্টোরে জমা করা হয়েছে এবং নকল বিড়ি কাস্টম অফিসে হস্তান্তর করা হয়েছে। বিজিবি নিশ্চিত করেছে, সীমান্তে নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং মাদক পাচারসহ সব ধরনের অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধে তাদের অভিযান কঠোর ও অব্যাহত থাকবে।