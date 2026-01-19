দ্বিতীয় দিনের মতো ইসির সামনের আবর্জনা পরিষ্কার করল ছাত্রদল

ঢাকা: পোস্টাল ব্যালটের নকশা পরিবর্তনসহ তিন দফা দাবিতে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ঘেরাও কর্মসূচি সাময়িক স্থগিত ঘোষণা শেষে দ্বিতীয় দিনের মতো কর্মসূচি স্থলের আবর্জনা পরিষ্কার করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ইসির অতিরিক্ত সচিব কেএম আলী নেওয়াজের সঙ্গে আলোচনার পর করসূচি স্থগিতের ঘোষণা দেন ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব।
কর্মসূচি সাময়িক স্থগিত করেই দ্বিতীয় দিনের মতো কর্মসূচিস্থলের আবর্জনা পরিষ্কার করে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। এর আগেও প্রথম দিনের কর্মসূচি চলাকালে নিজেদের ফেলে দেওয়া পানির বোতল, কাগজের টুকরো ও অন্যান্য আবর্জনা নিজেরাই পরিষ্কার করেছেন তারা।
রাতে কর্মসূচি শেষ হওয়ার পর পরই ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ঝাড়ু ও বস্তা হাতে পরিচ্ছন্নতা অভিযানে নামতে দেখা যায়।
এর আগে বেলা ১১টা থেকেই নির্বাচন কমিশনের সামনে তিন দফা দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে ছাত্রদল। দিনভর সহস্রাধিক নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে ওই এলাকায় পানির বোতল, বিস্কুটের প্যাকেট ও নানা কাগজের স্তূপ জমে যায়। তারা সব পরিষ্কার করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুরো এলাকা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন।