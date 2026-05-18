নওহাটা খাদ্য গুদামে অনিয়মের

  • আপডেট সময়: সোমবার, ১৮ মে, ২০২৬
মো: গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি

চাল আনলোডের সময় পাঁচটি ট্রাক আটক করে কাগজপত্র যাচাইয়ের ঘটনায় বিষয়টি সামনে আসে। রোববার বিকেলে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছে নওহাটা পুরাতন বাজারের ওএমএস
ডিলার মমিনুল ইসলাম মিলন।

অভিযোগ, গুদামের নিরাপত্তা প্রহরী মাসুম দীর্ঘদিন ধরে একটি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে গুদামে ধান ও চাল সরবরাহের সঙ্গে জড়িত। তিনি নিজেই চাল সরবরাহের ব্যবসা পরিচালনা করছেন, যা বিধিবহির্ভূত।

ওএমএস ডিলার মমিনুল বলেন, রোববার সকালে ৩০ কেজি ওজনের ৬৬৭ বস্তা করে মোট পাঁচটি ট্রাকে চাল গুদামে আনলোড করা হচ্ছিল।

এ সময় তিনি ও স্থানীয় কয়েকজন ট্রাকগুলো আটক করে কাগজপত্র দেখতে চান।

পরে ট্রাক চালানে ‘মাসুম ট্রেডার্স’, খাজানগর, কুষ্টিয়ার নাম উল্লেখ পাওয়া যায় এবং প্রতিটি ট্রাকে একই পরিমাণ চালের হিসাব ছিল।

চালানপত্রে গুদামের নিরাপত্তা প্রহরী মাসুমের স্বাক্ষরও রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।
রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মোহন আহমেদ বলেন, অভিযোগটি পেয়েছেন।

বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে তদন্তের জন্য খাদ্য গুদামে পাঠানো হয়েছে। তদন্তে সত্যতা পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন।

