নড়াইল পুলিশ লাইনসে নারী সদস্যের আত্মহত্যা

  • আপডেট সময়: শনিবার, ২১ মার্চ, ২০২৬
নড়াইল পুলিশ লাইনসে নারী সদস্যের আত্মহত্যা


নড়াইল জেলা পুলিশ লাইন্সের নারী ব্যারাকে মোসা. নূরে জান্নাতুল ছনিয়া (২৬) নামে এক নারী পুলিশ সদস্য গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে। পরে শুক্রবার (২০ মার্ট) দুপুরে নড়াইল পুলিশ লাইনস মাঠে তার জানাজা সম্পন্ন হয়।

নিহত ছনিয়া মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর থানার তালুতনগর গ্রামের মো. দুলাল মিয়ার মেয়ে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, তিনি গত কয়েকদিন ধরে মানসিকভাবে বেশ বিপর্যস্ত ও হতাশাগ্রস্ত ছিলেন।

নড়াইল সদর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. কামরুজ্জামান জানান, বৃহস্পতিবার রাতে জান্নাতুল ছনিয়া নারী ব্যারাকের একটি রুমে একা ছিলেন। রাত আনুমানিক আড়াইটা থেকে তিনটার মধ্যে অন্য সদস্যরা তাকে ওড়না দিয়ে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে থাকতে দেখে দ্রুত উদ্ধার করে নড়াইল জেলা হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শুক্রবার ময়নাতদন্ত শেষে পুলিশ লাইনস প্রাঙ্গণে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর পরিবারের সদস্যরা মরদেহ নিয়ে মানিকগঞ্জে নিজ বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।

এই বিভাগের আরও খবর
Chuck Norris’ Daughter Shares Emotional Tribute After His Death: ‘My Dad Was My Protector’ | Hollywood News

Chuck Norris’ Daughter Shares Emotional Tribute After His Death: ‘My Dad Was My Protector’ | Hollywood News

Song Joong-Ki, Song Hye-Kyo Divorce ‘Real’ Reason Revealed? Viral Post Makes Shocking Claim | Korean News

Song Joong-Ki, Song Hye-Kyo Divorce ‘Real’ Reason Revealed? Viral Post Makes Shocking Claim | Korean News

মেঘনা পাড়ের শিশুদের সাথে নরসিংদী ব্লাড ডোনার ফাউন্ডেশনের ইফতার

মেঘনা পাড়ের শিশুদের সাথে নরসিংদী ব্লাড ডোনার ফাউন্ডেশনের ইফতার

Dhurandhar 2 Movie Release, Review And Box Office LIVE Updates: Fans Call Ranveer Singh’s Revenge Thriller ‘Explosive’, Paid Previews Tonight

Dhurandhar 2 Movie Release, Review And Box Office LIVE Updates: Fans Call Ranveer Singh’s Revenge Thriller ‘Explosive’, Paid Previews Tonight

জামালপুরে বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালসের ঈদ উপহার বিতরন

জামালপুরে বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালসের ঈদ উপহার বিতরন

কালিয়াকৈর ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে ঘর মুখর মানুষের উপচে পড়া ভিড় ভাড়া বৃদ্ধিতে যাত্রীদের অসন্তোষ

কালিয়াকৈর ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে ঘর মুখর মানুষের উপচে পড়া ভিড় ভাড়া বৃদ্ধিতে যাত্রীদের অসন্তোষ

শরীয়তপুরে মানবপাচার চক্রের দৌরাত্ম্য: নুরুজ্জামান–কুদ্দুসের বিরুদ্ধে অন্তত ৩০ পরিবার জিম্মি
শরীয়তপুরে মানবপাচার চক্রের দৌরাত্ম্য: নুরুজ্জামান–কুদ্দুসের বিরুদ্ধে অন্তত ৩০ পরিবার জিম্মি
ভূঞাপুর রিপোর্টার্স ইউনিটির দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত!
ভূঞাপুর রিপোর্টার্স ইউনিটির দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত!
শ্রীমঙ্গলে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট,যুবসেনা ও ছাত্রসেনার বদর দিবস পালিত
শ্রীমঙ্গলে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট,যুবসেনা ও ছাত্রসেনার বদর দিবস পালিত
১৬ টাকার লেবু ৮০ টাকায় বিক্রির অভিযোগে ৬ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
১৬ টাকার লেবু ৮০ টাকায় বিক্রির অভিযোগে ৬ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
আমি প্রমাণ করতে পারব আপনারা কারচুপি করেছেন: মির্জা আব্বাস
আমি প্রমাণ করতে পারব আপনারা কারচুপি করেছেন: মির্জা আব্বাস
ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কমলগঞ্জে ৩০০ অসহায় মানুষের মাঝে বস্ত্র বিতরণ
ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কমলগঞ্জে ৩০০ অসহায় মানুষের মাঝে বস্ত্র বিতরণ
IPYG, Monthly Diary Meet Up: Nine Partnerships Signed Across India and Bangladesh
IPYG, Monthly Diary Meet Up: Nine Partnerships Signed Across India and Bangladesh
নারী আসনে আলোচনায় নাসের রহমানের স্ত্রী রোজিনা নাসের
নারী আসনে আলোচনায় নাসের রহমানের স্ত্রী রোজিনা নাসের
জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে জামায়াতের সম্ভাব্য ১২ নারী
জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে জামায়াতের সম্ভাব্য ১২ নারী
ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে কত ইসরায়েলি নিহত
ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে কত ইসরায়েলি নিহত
