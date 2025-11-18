নসিমনের চাকায় পিষ্ট হয়ে স্কুল ছাত্র রাকেশের মৃত্যু

এম এ সালাম রুবেল ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধিঃ
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার গড়েয়ায় নসিমনের (শ্যালো ইঞ্জিন চালিত যান) চাকায় পিষ্ট হয়ে এক স্কুল ছাত্র মারা গেছে।
মঙ্গলবার ১৮ নভেম্বর গড়েয়া এসএসসি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে সামনে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।
রাকেশ বর্মন (১৪)গড়েয়া এসএসসি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিলো। সে ১৩নং গড়েয়া ইউনিয়ন ৩নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মৃত্য রঞ্জিত বর্মনের ছেলে স্থানীয়রা জানান।
১৩ নং গড়েয়া ইউনিয়ন পরিষদের প্যালেন চেয়ারম্যান বেলাল হোসেন রেনু বলেন,
গড়েয়া এসএসসি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ছুটি ঘন্টা পরে বাসার উদ্দেশ্য রওনা দিলে একটি নসিমন পুরাতন গড়েয়া হাট হতে উত্তর দিকে ছেড়ে আসে নসিমন রাকেশকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।বিষয়টি দুঃখজনক।
স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রী ও এলাকায় শোকের ছায়া।নসিমনটি আটক করা হলেও চালক পালিয়েছে।