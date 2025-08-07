Advertise here
বৃহস্পতিবার , ৭ আগস্ট ২০২৫ | ২৩শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  আইন-আদালত

নান্দাইলে প্রেমিকাকে ডেকে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের মামলায় গ্রেফতার ৩ – Corporate Sangbad

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৭, ২০২৫ ৫:৫৩ অপরাহ্ণ
নান্দাইলে প্রেমিকাকে ডেকে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের মামলায় গ্রেফতার ৩ – Corporate Sangbad


Advertise here

ময়মনসিংহ ব্যুরো: ময়মনসিংহের নান্দাইলে প্রেমিকাকে ডেকে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের মামলায় ৩ আসামিকে গ্রেফতারের পর তাদেরকে সংশ্লিষ্ট মামলায় নান্দাইল থানায় হস্থান্তর করেছে র‍্যাব।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুর ১টায় ময়মনসিংহ নগরীর বাইপাস র‍্যাব-১৪ এর কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে অধিনায়ক নয়মুল হাসান এসব তথ‍্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন- মোঃ শাকিল মিয়া (২৩), মোঃ মমিন উদ্দিন (২৩) এবং জাহাঙ্গীর আলম (২৪)। তারা সবাই নান্দাইল উপজেলার বাসিন্দা।

এর আগে গত ১৮ জুলাই রাতে প্রেমের সম্পর্কের সূত্র ধরে নান্দাইলের বাশহাটি এলাকার স্থানীয় ম‍্যাজিক সোয়েটারের এই নারী গার্মেন্টস কর্মীকে রেস্টুরেন্টে খাওয়ানোর কথা বলে ডেকে নিয়ে যায় প্রেমিক মোঃ মামুন মিয়া (২৫)। এরপর ভুক্তভোগীকে স্থানীয় উন্দাইল কলাবাগান এলাকায় নিয়ে ৩ বন্ধুসহ ধর্ষণ করে।

র‍্যাব কর্মকর্তা নয়মুল হাসান বলেন, এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর বাবা গত ২২ জুলাই নান্দাইল থানায় একটি মামলা দায়ের করে। ওই মামলায় র‍্যাব ছায়াতদন্ত চালিয়ে পৃথক অভিযানে কুমিল্লা সদর এবং সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে এই ৩ আসামিকে গ্রেফতার করে। তবে এ ঘটনার মূলহোতা প্রেমিক মামুন মিয়া এখনো পলাতক রয়েছে। তাকে গ্রেফতারে অভিযান চলমান আছে।

ব্রিফিংয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন র‍্যাবের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ সামসুজ্জামান, র‍্যাব কর্মকর্তা মোঃ নাজমুল হক প্রমূখ।





Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

টাঙ্গাইলে পুকুরে ডুবে বৃদ্ধের মৃত্যু
টাঙ্গাইলে পুকুরে ডুবে বৃদ্ধের মৃত্যু
সর্বশেষ সংবাদ
শ্রীবরদীতে তারেক রহমানের নির্দেশে অসুস্থ ভ্যানচালক মজিবরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান
শ্রীবরদীতে তারেক রহমানের নির্দেশে অসুস্থ ভ্যানচালক মজিবরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান
সর্বশেষ সংবাদ
ডা. মো. ছামসুল আরেফিন সুলভের পদোন্নতি: অর্থোপেডিক সার্জারিতে জুনিয়র কনসালটেন্ট হলেন
ডা. মো. ছামসুল আরেফিন সুলভের পদোন্নতি: অর্থোপেডিক সার্জারিতে জুনিয়র কনসালটেন্ট হলেন
সর্বশেষ সংবাদ
Ichamati River ইছামতীর জলে ডুবেছে ঘরবাড়ি! দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে, শেষে জেলাশাসকের গাড়ি আটকে যা করলেন গাইঘটার মহিলারা | Women blocked DM car in Gaighata Bangaon demanding restoration of Ichamati River | দক্ষিণবঙ্গ
Ichamati River ইছামতীর জলে ডুবেছে ঘরবাড়ি! দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে, শেষে জেলাশাসকের গাড়ি আটকে যা করলেন গাইঘটার মহিলারা | Women blocked DM car in Gaighata Bangaon demanding restoration of Ichamati River | দক্ষিণবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
WTC Standings: Australia step closer to World Test Championship Final with win at MCG, to play South Africa | Cricket News

WTC Standings: Australia step closer to World Test Championship Final with win at MCG, to play South Africa | Cricket News

 Kareena Kapoor Khan Spends Wednesday Morning Signing Her Pregnancy Bible Copies, See Pic

Kareena Kapoor Khan Spends Wednesday Morning Signing Her Pregnancy Bible Copies, See Pic

 জর্ডান সেনাবাহিনীর গুলিতে ২৭ মৃত্যু

জর্ডান সেনাবাহিনীর গুলিতে ২৭ মৃত্যু

 All You Need To Know About Wisdom Teeth

All You Need To Know About Wisdom Teeth

 ‘এলাকায় ফিরে বিশৃঙ্খলা করলে বিএনপিকে কঠোরভাবে দমন করা হবে’

‘এলাকায় ফিরে বিশৃঙ্খলা করলে বিএনপিকে কঠোরভাবে দমন করা হবে’

 ডায়াবেটিস ধরা পড়েনি, তবুও রক্তে বেড়েই চলেছে শর্করার মাত্রা? সতর্ক হন এখনই – News18 Bangla

ডায়াবেটিস ধরা পড়েনি, তবুও রক্তে বেড়েই চলেছে শর্করার মাত্রা? সতর্ক হন এখনই – News18 Bangla

 বিএনপি ক্ষমতায় যেতে আন্দোলন করছে না: গয়েশ্বর

বিএনপি ক্ষমতায় যেতে আন্দোলন করছে না: গয়েশ্বর

 England 27/0 in 5.0 Overs | England vs Australia Live Cricket Score: England chase unlikely win against Australia on Day 4

England 27/0 in 5.0 Overs | England vs Australia Live Cricket Score: England chase unlikely win against Australia on Day 4

 ১ চামচ জিরে খান এভাবে! দৌড়ে পালাবে কোলেস্টেরল! হু হু করে কমবে ব্লাড সুগারও

১ চামচ জিরে খান এভাবে! দৌড়ে পালাবে কোলেস্টেরল! হু হু করে কমবে ব্লাড সুগারও

 নিউজিল্যান্ডে ৬ মাসে প্রথম মৃত্যু

নিউজিল্যান্ডে ৬ মাসে প্রথম মৃত্যু
Advertise here