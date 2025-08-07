নান্দাইলে প্রেমিকাকে ডেকে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের মামলায় গ্রেফতার ৩ – Corporate Sangbad

ময়মনসিংহ ব্যুরো: ময়মনসিংহের নান্দাইলে প্রেমিকাকে ডেকে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের মামলায় ৩ আসামিকে গ্রেফতারের পর তাদেরকে সংশ্লিষ্ট মামলায় নান্দাইল থানায় হস্থান্তর করেছে র্যাব।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুর ১টায় ময়মনসিংহ নগরীর বাইপাস র্যাব-১৪ এর কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে অধিনায়ক নয়মুল হাসান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন- মোঃ শাকিল মিয়া (২৩), মোঃ মমিন উদ্দিন (২৩) এবং জাহাঙ্গীর আলম (২৪)। তারা সবাই নান্দাইল উপজেলার বাসিন্দা।
এর আগে গত ১৮ জুলাই রাতে প্রেমের সম্পর্কের সূত্র ধরে নান্দাইলের বাশহাটি এলাকার স্থানীয় ম্যাজিক সোয়েটারের এই নারী গার্মেন্টস কর্মীকে রেস্টুরেন্টে খাওয়ানোর কথা বলে ডেকে নিয়ে যায় প্রেমিক মোঃ মামুন মিয়া (২৫)। এরপর ভুক্তভোগীকে স্থানীয় উন্দাইল কলাবাগান এলাকায় নিয়ে ৩ বন্ধুসহ ধর্ষণ করে।
র্যাব কর্মকর্তা নয়মুল হাসান বলেন, এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর বাবা গত ২২ জুলাই নান্দাইল থানায় একটি মামলা দায়ের করে। ওই মামলায় র্যাব ছায়াতদন্ত চালিয়ে পৃথক অভিযানে কুমিল্লা সদর এবং সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে এই ৩ আসামিকে গ্রেফতার করে। তবে এ ঘটনার মূলহোতা প্রেমিক মামুন মিয়া এখনো পলাতক রয়েছে। তাকে গ্রেফতারে অভিযান চলমান আছে।
ব্রিফিংয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন র্যাবের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ সামসুজ্জামান, র্যাব কর্মকর্তা মোঃ নাজমুল হক প্রমূখ।