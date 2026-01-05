নিউইয়র্কের আদালতে নেওয়া হচ্ছে মাদুরো ও তার স্ত্রীকে

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে নিউইয়র্কের একটি আদালতে হাজির করা হচ্ছে। তাকে বহনকারী একটি হেলিকপ্টার সোমবার আদালতসংলগ্ন একটি হেলিপোর্টে অবতরণ করেছে।
এদিকে মাদুরোর সঙ্গে তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকেও আদালতে হাজির করা হচ্ছে। নিকোলা মাদুরো ও সিলিয়া ফ্লোরেসকে বহনকারী একটি গাড়ি ইতোমধ্যে নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে অবস্থিত আদালত ভবন এলাকায় পৌঁছেছে।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) কিছুক্ষণ আগে মাদুরোকে হেলিকপ্টারে তোলা হয়। এ সময় তার পরনে ছিল বাদামি রঙের পোশাক এবং উজ্জ্বল কমলা রঙের জুতা। হেলিপোর্টে নামানোর পর তাকে কড়া নিরাপত্তায় একটি ভ্যানে তুলে আদালতের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হয়।
উল্লেখ্য, গত শনিবার ভেনেজুয়েলায় অভিযান চালিয়ে যুক্তরাষ্ট্র নিকোলা মাদুরো ও তার স্ত্রীকে আটক করে নিউইয়র্কে নিয়ে আসা হয়। শুক্রবার রাতে ভেনেজুয়েলা থেকে তুলে আনার পর নিউইয়র্কের ব্রুকলিনের কারাগারে বন্দি ছিলেন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেস। আজ আদালতে তাদের বিচার হওয়ার কথা রয়েছে।