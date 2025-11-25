মঙ্গলবার, ২৫ নভেম্বর ২০২৫, ০২:৪৯ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Taylor Swift And Travis Kelce’s Moms Lead Plans For Lavish Three-Day Wedding In 2026 | Hollywood News T20 World Cup 2026 Schedule Announcement Live Updates: India vs Pakistan – will the arch-rivals clash in the group stage? Govinda’s Wife Sunita Ahuja Recalls Last Meeting With Dharmendra: ‘I Had Danced With Him…’ | Bollywood News শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের জন্য আইসিবি পেল হাজার কোটি টাকা WPL 2026 Mega Auction: 277 players, big purses, and likely bidding wars — all you need to know | Cricket News Bigg Boss 19: Farrhana Bhatt Breaks Her Plate During A Heated Argument With Shehbaz Badesha | Television News ‘I could have won an Olympic medal’: Dharmendra’s old remark resurfaces, recalling the athlete he once aspired to be | Off the field News Shatrughan Sinha Mourns The ‘Irreparable And Irreplaceable Loss’ As Dharmendra Passes Away At 89 | Bollywood News নিরাপত্তা উদ্বেগে নেতানিয়াহুর ভারত সফর স্থগিত শিশুকে চকলেটের লোভ দেখিয়ে হত্যা, মায়ের সাবেক স্বামীসহ ২ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড – Corporate Sangbad
প্রচ্ছদ
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

নিরাপত্তা উদ্বেগে নেতানিয়াহুর ভারত সফর স্থগিত

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ২৫ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১৮ সময় দেখুন
নিরাপত্তা উদ্বেগে নেতানিয়াহুর ভারত সফর স্থগিত


ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করার জন্য তার ভারত সফর পুনরায় স্থগিত করেছেন। দুই সপ্তাহ আগে নয়াদিল্লিতে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পর নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে সফর স্থগিত করা হয়েছে। ওই হামলায় কমপক্ষে ১৫ জন নিহত এবং আরও কয়েক ডজন আহত হয়েছিল।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) আই২৪নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নেতানিয়াহু আগামী বছরের নতুন তারিখে সফর করার জন্য নিরাপত্তা মূল্যায়ন সম্পন্ন করার পর সিদ্ধান্ত নেবেন।

এর আগে জানা গিয়েছিল, নেতানিয়াহুর এই বছরের শেষের আগে ভারত সফরের পরিকল্পনা ছিল। তবে এটি এই বছরের তৃতীয়বারের মতো যে ইসরায়েলি নেতা তার ভারত সফর বাতিল করেছেন।

নেতানিয়াহুর আগের ভারত সফরও কয়েকবার স্থগিত হয়েছিল। ১৭ সেপ্টেম্বর ইসরায়েলে পুনরায় ভোটের কারণে সময়সূচীজনিত সমস্যা দেখা দেয়। এপ্রিলের নির্বাচনের আগে সফরটি পূর্বেই বাতিল করা হয়েছিল।

নেতানিয়াহুর ভারত সফরকে ইসরায়েলি রাজনীতিতে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে। জুলাই মাসে তার রাজনৈতিক দল ব্যানারে প্রধানমন্ত্রী মোদী, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ছবি ব্যবহার করে সমর্থন আকর্ষণের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল।

২০১৮ সালের জানুয়ারিতে নেতানিয়াহু ভারত সফর করেছিলেন। তখন প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০১৭ সালে তেল আবিব ভ্রমণ করেছিলেন, যা প্রথম কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হিউদি রাষ্ট্রে ভ্রমণ। দুই নেতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রায়শই ভারতীয় ও ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যমে আলোচিত হয়েছে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Taylor Swift And Travis Kelce’s Moms Lead Plans For Lavish Three-Day Wedding In 2026 | Hollywood News

Taylor Swift And Travis Kelce’s Moms Lead Plans For Lavish Three-Day Wedding In 2026 | Hollywood News

Govinda’s Wife Sunita Ahuja Recalls Last Meeting With Dharmendra: ‘I Had Danced With Him…’ | Bollywood News

Govinda’s Wife Sunita Ahuja Recalls Last Meeting With Dharmendra: ‘I Had Danced With Him…’ | Bollywood News

শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের জন্য আইসিবি পেল হাজার কোটি টাকা

শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের জন্য আইসিবি পেল হাজার কোটি টাকা

Bigg Boss 19: Farrhana Bhatt Breaks Her Plate During A Heated Argument With Shehbaz Badesha | Television News

Bigg Boss 19: Farrhana Bhatt Breaks Her Plate During A Heated Argument With Shehbaz Badesha | Television News

Shatrughan Sinha Mourns The ‘Irreparable And Irreplaceable Loss’ As Dharmendra Passes Away At 89 | Bollywood News

Shatrughan Sinha Mourns The ‘Irreparable And Irreplaceable Loss’ As Dharmendra Passes Away At 89 | Bollywood News

শিশুকে চকলেটের লোভ দেখিয়ে হত্যা, মায়ের সাবেক স্বামীসহ ২ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড – Corporate Sangbad

শিশুকে চকলেটের লোভ দেখিয়ে হত্যা, মায়ের সাবেক স্বামীসহ ২ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড – Corporate Sangbad

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST