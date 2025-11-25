নিরাপত্তা উদ্বেগে নেতানিয়াহুর ভারত সফর স্থগিত

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করার জন্য তার ভারত সফর পুনরায় স্থগিত করেছেন। দুই সপ্তাহ আগে নয়াদিল্লিতে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পর নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে সফর স্থগিত করা হয়েছে। ওই হামলায় কমপক্ষে ১৫ জন নিহত এবং আরও কয়েক ডজন আহত হয়েছিল।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) আই২৪নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নেতানিয়াহু আগামী বছরের নতুন তারিখে সফর করার জন্য নিরাপত্তা মূল্যায়ন সম্পন্ন করার পর সিদ্ধান্ত নেবেন।
এর আগে জানা গিয়েছিল, নেতানিয়াহুর এই বছরের শেষের আগে ভারত সফরের পরিকল্পনা ছিল। তবে এটি এই বছরের তৃতীয়বারের মতো যে ইসরায়েলি নেতা তার ভারত সফর বাতিল করেছেন।
নেতানিয়াহুর আগের ভারত সফরও কয়েকবার স্থগিত হয়েছিল। ১৭ সেপ্টেম্বর ইসরায়েলে পুনরায় ভোটের কারণে সময়সূচীজনিত সমস্যা দেখা দেয়। এপ্রিলের নির্বাচনের আগে সফরটি পূর্বেই বাতিল করা হয়েছিল।
নেতানিয়াহুর ভারত সফরকে ইসরায়েলি রাজনীতিতে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে। জুলাই মাসে তার রাজনৈতিক দল ব্যানারে প্রধানমন্ত্রী মোদী, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ছবি ব্যবহার করে সমর্থন আকর্ষণের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল।
২০১৮ সালের জানুয়ারিতে নেতানিয়াহু ভারত সফর করেছিলেন। তখন প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০১৭ সালে তেল আবিব ভ্রমণ করেছিলেন, যা প্রথম কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হিউদি রাষ্ট্রে ভ্রমণ। দুই নেতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রায়শই ভারতীয় ও ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যমে আলোচিত হয়েছে।