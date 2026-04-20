নির্ধারিত সময়ের পর দোকান খোলা রাখায় সতর্কতা: কুতুবদিয়ায় অভিযান

জাহেদুল ইসলাম, কুতুবদিয়া উপজেলা প্রতিনিধি, কক্সবাজার
কক্সবাজারের কুতুবদিয়া উপজেলায় নির্ধারিত সময়ের পর দোকানপাট খোলা রাখার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।
রবিবার (১৯ এপ্রিল ২০২৬) রাতের দিকে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বড়ঘোপ বাজার পরিদর্শন করেন। এ সময় নির্ধারিত সময় অতিক্রম করে খোলা থাকা বিভিন্ন দোকান ও বিপণি বিতান বন্ধ করে দেওয়া হয়।
অভিযান চলাকালে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে জানানো হয়, আগামীকাল থেকে সন্ধ্যা ৭টার পর কোনো দোকান বা বিপণি বিতান খোলা রাখা হলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ জনগণের মধ্যে এ অভিযানের ফলে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।