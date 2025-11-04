নির্বাচনে টাকার প্রভাব বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি’র

ঢাকা: আগামী জাতীয় নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য টাকার প্রভাব বন্ধ করার ওপর জোর দিয়েছে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকালে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকে দলটি সিইসির কাছে এ আহ্বান জানান। বৈঠকে দলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক নির্বাচন কমিশনের কাছে ৩১ দফা দাবি উপস্থাপন করেন।
বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সাইফুল হক বলেন, ‘নির্বাচনকে অনেকে বিনিয়োগ হিসাবে দেখেন। এ প্রবণতা রোধ না করা হলে আগামী নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হবে। আরপিও চূড়ান্ত করার আগে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন ছিল।’
তিনি আরও জানান, দলের প্রস্তাবে জামানতের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকায় নামানো এবং প্রার্থীদের ব্যয়সীমা ২৫ লাখ টাকার কমানো এর দাবিও রাখা হয়েছে। সাইফুল হক বলেন, ‘কালো টাকার খেলা বন্ধ না হলে নির্বাচন কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না।’
সাইফুল হক আরও বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি আশা প্রকাশ করেছে, নির্বাচনের দিন গণভোট অনুষ্ঠিত হবে এবং ভবিষ্যতে ভোটের বিধান পুনর্বহাল করা হবে।’