সোমবার, ১৯ জানুয়ারী ২০২৬, ০২:৪১ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
মেরিকোর বোর্ড সভা ২৪ জানুয়ারি – Corporate Sangbad Emporio Armani Hosts Milan Event For Milano-Cortina 2026 With Celebs & Athletes In Attendance | N18G ‘We didn’t bat long enough’: Shubman Gill’s blunt verdict after India’s historic ODI series defeat against New Zealand | Cricket News ‘Can’t Slap Her, She Would…’: Rani Mukerji Is ‘Scared’ Of Daughter Adira ‘Because She Is An Alpha Kid’ | Bollywood News ২৪ জানুয়ারি বিএসআরএমের পর্ষদ সভা – Corporate Sangbad নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা আছে বিএনপির: মির্জা ফখরুল ৪৬তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল জানুয়ারিতেই শিক্ষার মানোন্নয়নে পাঠদানের বিকল্প নেই – রাঙামাটি আইটি স্কুল পরিদর্শনে হাবীব আজম দৌলতপুরে বিজিবি’র অভিযানে ভারতীয় মদ ও ইয়াবাসহ আটক ১ সিরিয়ায় কুর্দি বাহিনীর সঙ্গে সরকারের যুদ্ধবিরতি চুক্তির ঘোষণা
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা আছে বিএনপির: মির্জা ফখরুল

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ১৯ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৫ সময় দেখুন
নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা আছে বিএনপির: মির্জা ফখরুল


ঢাকা: নির্বাচন কমিশনের ওপর বিএনপির পূর্ণ আস্থা আছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, কমিশন তাদের দায়িত্ব ও যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন করবে।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাজধানীর জিয়া উদ্যানে শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল আরও বলেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি। সে লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন যথাযথ ভূমিকা পালন করবে বলেই বিএনপি প্রত্যাশা করে।

তিনি বলেন, আমাদের কাছে যে বিষয়গুলোতে সমস্যা মনে হয়েছে, তা আমরা রোববার নির্বাচন কমিশনের কাছে তুলে ধরেছি। আমরা বিশ্বাস করি, নির্বাচন কমিশন যোগ্যতার সঙ্গে এই নির্বাচন পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।

দলীয় কিছু প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপি মহাসচিব বলেন, মনোনয়ন যাচাই-বাছাইয়ের সময় কিছু সমস্যা থাকেই, এটি নতুন কোনো বিষয় নয়। অতীতেও এমন ঘটনা ঘটেছে। তবে নির্বাচন কমিশন এখন পর্যন্ত মোটামুটিভাবে যোগ্যতার সঙ্গেই কাজ করছে বলে আমরা দেখেছি। এই ধারাবাহিকতা নির্বাচন পর্যন্ত বজায় থাকবে বলেই আমাদের প্রত্যাশা।

জিয়াউর রহমানের আদর্শের কথা তুলে ধরে মির্জা ফখরুল বলেন, শহিদ জিয়ার আদর্শ ধারণ করেই বিএনপি বাংলাদেশকে একটি উদার গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করে যাবে।

তিনি বলেন, স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা ও আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার শহিদ জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে বিএনপি উদার গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় শপথ নিয়েছে।

মির্জা ফখরুল আরও বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদের বিদায়ের পর ফেব্রুয়ারির ১২ তারিখ নির্বাচনের ঘোষণা এসেছে। এই প্রেক্ষাপটে নতুন করে ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি পুনর্গঠন এবং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার দায়িত্ব সামনে এসেছে। বিএনপি এই দায়িত্ব গ্রহণ করে শহীদ জিয়ার আদর্শ বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে শহিদ জিয়াউর রহমানের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিলেন এবং ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’ হিসেবে অভিহিত একটি দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়েছিলেন। এ কারণেই প্রতি বছর আমরা তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি এবং তার দেখানো পথেই এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করি।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে বিএনপি মহাসচিব বলেন, এই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই দেশে নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার সৃষ্টি হয়েছে। এখন সময় এসেছে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিএনপি জনগণের সঙ্গে নিয়ে কাজ করে যাবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সকাল থেকেই বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বেলা ১১টার কিছুক্ষণ পর দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এবং দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
মেরিকোর বোর্ড সভা ২৪ জানুয়ারি – Corporate Sangbad

মেরিকোর বোর্ড সভা ২৪ জানুয়ারি – Corporate Sangbad

Emporio Armani Hosts Milan Event For Milano-Cortina 2026 With Celebs & Athletes In Attendance | N18G

Emporio Armani Hosts Milan Event For Milano-Cortina 2026 With Celebs & Athletes In Attendance | N18G

‘Can’t Slap Her, She Would…’: Rani Mukerji Is ‘Scared’ Of Daughter Adira ‘Because She Is An Alpha Kid’ | Bollywood News

‘Can’t Slap Her, She Would…’: Rani Mukerji Is ‘Scared’ Of Daughter Adira ‘Because She Is An Alpha Kid’ | Bollywood News

২৪ জানুয়ারি বিএসআরএমের পর্ষদ সভা – Corporate Sangbad

২৪ জানুয়ারি বিএসআরএমের পর্ষদ সভা – Corporate Sangbad

শিক্ষার মানোন্নয়নে পাঠদানের বিকল্প নেই – রাঙামাটি আইটি স্কুল পরিদর্শনে হাবীব আজম

শিক্ষার মানোন্নয়নে পাঠদানের বিকল্প নেই – রাঙামাটি আইটি স্কুল পরিদর্শনে হাবীব আজম

দৌলতপুরে বিজিবি’র অভিযানে ভারতীয় মদ ও ইয়াবাসহ আটক ১

দৌলতপুরে বিজিবি’র অভিযানে ভারতীয় মদ ও ইয়াবাসহ আটক ১

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST