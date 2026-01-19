নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা আছে বিএনপির: মির্জা ফখরুল

ঢাকা: নির্বাচন কমিশনের ওপর বিএনপির পূর্ণ আস্থা আছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, কমিশন তাদের দায়িত্ব ও যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন করবে।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাজধানীর জিয়া উদ্যানে শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।
মির্জা ফখরুল আরও বলেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি। সে লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন যথাযথ ভূমিকা পালন করবে বলেই বিএনপি প্রত্যাশা করে।
তিনি বলেন, আমাদের কাছে যে বিষয়গুলোতে সমস্যা মনে হয়েছে, তা আমরা রোববার নির্বাচন কমিশনের কাছে তুলে ধরেছি। আমরা বিশ্বাস করি, নির্বাচন কমিশন যোগ্যতার সঙ্গে এই নির্বাচন পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।
দলীয় কিছু প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপি মহাসচিব বলেন, মনোনয়ন যাচাই-বাছাইয়ের সময় কিছু সমস্যা থাকেই, এটি নতুন কোনো বিষয় নয়। অতীতেও এমন ঘটনা ঘটেছে। তবে নির্বাচন কমিশন এখন পর্যন্ত মোটামুটিভাবে যোগ্যতার সঙ্গেই কাজ করছে বলে আমরা দেখেছি। এই ধারাবাহিকতা নির্বাচন পর্যন্ত বজায় থাকবে বলেই আমাদের প্রত্যাশা।
জিয়াউর রহমানের আদর্শের কথা তুলে ধরে মির্জা ফখরুল বলেন, শহিদ জিয়ার আদর্শ ধারণ করেই বিএনপি বাংলাদেশকে একটি উদার গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করে যাবে।
তিনি বলেন, স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা ও আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার শহিদ জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে বিএনপি উদার গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় শপথ নিয়েছে।
মির্জা ফখরুল আরও বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদের বিদায়ের পর ফেব্রুয়ারির ১২ তারিখ নির্বাচনের ঘোষণা এসেছে। এই প্রেক্ষাপটে নতুন করে ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি পুনর্গঠন এবং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার দায়িত্ব সামনে এসেছে। বিএনপি এই দায়িত্ব গ্রহণ করে শহীদ জিয়ার আদর্শ বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ।
তিনি বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে শহিদ জিয়াউর রহমানের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিলেন এবং ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’ হিসেবে অভিহিত একটি দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়েছিলেন। এ কারণেই প্রতি বছর আমরা তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি এবং তার দেখানো পথেই এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করি।
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে বিএনপি মহাসচিব বলেন, এই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই দেশে নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার সৃষ্টি হয়েছে। এখন সময় এসেছে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিএনপি জনগণের সঙ্গে নিয়ে কাজ করে যাবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
সকাল থেকেই বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বেলা ১১টার কিছুক্ষণ পর দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এবং দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন।