বুধবার, ২১ জানুয়ারী ২০২৬, ০৭:৪২ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
নির্বাচন করবেন না জামায়াত প্রার্থী, এনসিপিকে সমর্থন

  • আপডেট সময়: বুধবার, ২১ জানুয়ারী, ২০২৬
চট্টগ্রাম ব্যুরো: চট্টগ্রাম-৮ (বোয়ালখালী ও নগরীর একাংশ) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ডা. আবু নাছের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার না করলেও নির্বাচন করবেন না বলে দলটির পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করে জানানো হয়েছে। নির্বাচনি সমঝোতা অনুযায়ী জামায়াতে ইসলামী ওই আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থীকে সমর্থন দিয়েছে।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) বিকেলে নগরীর দেওয়ানবাজারে নগর জামায়াতের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি জানানো হয়েছে। এতে সংগঠনটির দায়িত্বশীল নেতারা উপস্থিত থাকলেও প্রার্থী আবু নাছের ছিলেন না।

সংবাদ সম্মেলনে চট্টগ্রাম-৮ আসনে জামায়াত প্রার্থীর নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকা দলটির নগর কমিটির অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি মোরশেদুল ইসলাম চৌধুরী জানিয়েছেন, গতকাল (মঙ্গলবার) আবু নাছের ঢাকায় অবস্থান করার কারণে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারেননি। আর অসুস্থ থাকায় তিনি সংবাদ সম্মেলনেও উপস্থিত হতে পারেননি।

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জোটের স্বার্থে এনসিপির প্রার্থীকে সমর্থন দিয়ে তাদের প্রার্থী নির্বাচন থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন মোরশেদুল ইসলাম।

এতে আরও বক্তব্য দেন নগর জামায়াতের আমির নজরুল ইলাম ও দক্ষিণের আমির আনোয়ারুল আলম চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণের সেক্রেটারি বদরুল হক, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ জাকারিয়া, বোয়ালখালী উপজেলার আমির খোরশেদুল আলম এবং বায়েজিদ বোস্তামি থানার আমির জাকির হোসেন।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানার জন্য ডা. আবু নাছেরের মোবাইলে কল দিলে তার স্ত্রী ডা. শাহানা বেগম শেলী কল ধরেন। তিনি সারাবাংলাকে জানান, গতকাল (মঙ্গলবার) নাছের ঢাকায় ছিলেন। আজ সকালে ঢাকা থেকে ফিরেছেন। দুপুর থেকে অসুস্থবোধ করায় চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি মোবাইল ব্যবহার করছেন না। আপাতত তিনি বিশ্রামে আছেন।

নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন কি না? জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘পারিবারিকভাবে আমরা এটা জানি না। আপনারা যেভাবে শুনেছেন, আমরাও সেভাবে শুনেছি। জামায়াতে ইসলামীর বিষয়গুলো সাংগঠনিকভাবেই নির্ধারণ হয়। এখানে পারিবারিক আলোচনা বা সিদ্ধান্তটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।’

উল্লেখ্য, জামায়াতে ইসলামী, এনসিপিসহ ১০টি রাজনৈতিক দল ঐক্যজোট গড়ে এবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। চট্টগ্রামের ১৬টি সংসদীয় আসনের মধ্যে এনসিপি শুধুমাত্র একটি আসন পেয়েছিল। কিন্তু মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষদিনে গতকাল (মঙ্গলবার) চট্টগ্রাম-৮ আসন থেকে জামায়াতের প্রার্থী ডা. আবু নাছের প্রার্থিতা প্রত্যাহার না করায় ক্ষুব্ধ হন এনসিপির প্রার্থী জোবাইরুল ইসলাম আরিফ। গত রাতে তিনি সংবাদ সম্মেলন করে এ বিষয়ে জামায়াতের প্রার্থীর স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ তোলেন।

এ অবস্থায় আজ (বুধবার) বিকেলে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকে তাদের প্রার্থীর নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় ব্যালটে ‘দাঁড়িপাল্লা’ প্রতীক থেকে যাবে।





