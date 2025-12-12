নির্বাচন বানচালের চেষ্টায় হাদির ওপর হামলা: চাকসু

চট্টগ্রাম ব্যুরো: ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু)। তাদের অভিযোগ, শেখ হাসিনা ভারতে বসে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছেন, এ হামলা তার প্রমাণ।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেলে ক্যাম্পাসের জিরো পয়েন্ট থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন চাকসু নেতারা। মিছিল সোহরাওয়ার্দী হল মোড় ঘুরে আবার জিরো পয়েন্টে গিয়ে শেষ হয়।
মিছিল শেষে সমাবেশ থেকে হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানান চাকসু নেতারা।
সমাবেশে চাকসু ভিপি ইব্রাহিম রনি বলেন, ‘ওসমান হাদির ওপর হামলা পরিকল্পিত। হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার করা না হলে রাজপথে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।’
হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে চাকসু জিএস সাঈদ বিন হাবিব বলেন, ‘পতিত ফ্যাসিস্ট হাসিনা ভারতে বসে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছেন। হাদির ওপর পরিকল্পিত হামলার মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণ হয়েছে। এ ধরনের নীলনকশা বাস্তবায়নের চেষ্টা করলে শিক্ষার্থীরা রাজপথে তার জবাব দেবে। আওয়ামীপন্থীদের বলছি—এ ধরনের ঘটনা ঘটালে কেউ শান্তিতে ক্যাম্পাস ছাড়তে পারবেন না।’
বিক্ষোভ শেষে মাগরিবের নামাজের পর জিরো পয়েন্ট মসজিদে ওসমান হাদির সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল করা হয়।
শুক্রবার দুপুরে ঢাকার বিজয়নগরে আততায়ীর গুলিতে গুরুতর আহত হন ওসমান হাদি।