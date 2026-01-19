মঙ্গলবার, ২০ জানুয়ারী ২০২৬, ০২:০৭ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Shah Rukh Khan Stops Fan From Clicking Selfie On Stage At Joy Awards, Internet Backs Him | Bollywood News ‘রাজনৈতিক দলগুলো লাইনের বাইরে চলে গেলে চড়া মাশুল গুনতে হবে’ ‘I can’t do it anymore’: Indian badminton star Saina Nehwal, 35, announces retirement after battle with knee injury | Badminton News RCB register fifth straight win, ensure top 3 finish in WPL | Cricket News Akshay Kumar’s SUV And Convoy Car Involved In Road Accident In Juhu; Actor Jumps Out | Bollywood News সব ওয়াজ মাহফিল বাতিল করলেন আমির হামজা Dhurandhar 2: The Revenge Teaser Gets Censor Certificate; Runtime Details Out | Bollywood News ‘Make some noise’: Pakistan’s Ramiz Raja embarrasses himself in front of Bangladesh crowd – Watch | Cricket News AR Rahman’s Daughters Back Him Amid ‘Communal Bias’ Backlash; Ajaz Khan’ Alleged MMS Video Goes Viral | Bollywood News নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া নিয়ে শঙ্কা রয়েছে: আসিফ মাহমুদ
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া নিয়ে শঙ্কা রয়েছে: আসিফ মাহমুদ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ১৯ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৫ সময় দেখুন
নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া নিয়ে শঙ্কা রয়েছে: আসিফ মাহমুদ


ঢাকা: আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া নিয়ে গভীর শঙ্কা প্রকাশ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

তিনি বলেন, ‘বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠছে।’

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক শেষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন আসিফ মাহমুদ।

তিনি বলেন, ‘অতীতের বিতর্কিত নির্বাচনের মতোই এবারও দ্বৈত নাগরিক ও ঋণ খেলাপিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। এতে নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মাঠপর্যায়ের অনেক নির্বাচন কর্মকর্তা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়িত, যা সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশকে বাধাগ্রস্ত করছে।‘

এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, ‘রোববার (১৮ জানুয়ারি) এনসিপির দুই নেতাকে শোকজ করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্যমূলক। ওই কার্যক্রম ছিল গণভোটের প্রচারণার অংশ, যা কোনোভাবেই নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন নয়। অথচ অন্য রাজনৈতিক দলগুলো প্রতীক ও ব্যানার ব্যবহার করে প্রকাশ্যে প্রচারণা চালালেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।’

তিনি আরও বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের এই বৈষম্যমূলক আচরণ প্রমাণ করে যে কমিশন নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এনসিপির বিরুদ্ধে শোকজ জারি করা হচ্ছে।’

সংস্কার প্রসঙ্গে আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘‘সংস্কার বিষয়ে ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে এনসিপির অবস্থান স্পষ্ট।’’

তিনি অভিযোগ করেন, একটি রাজনৈতিক দলের চেয়ারম্যান দেশে ফেরার পর তার ছবি দিয়ে রাজধানীসহ বিভিন্ন স্থানে পোস্টার ছেয়ে গেছে। ছবি ব্যবহার করে প্রচারণা চালানো যদি আচরণবিধি লঙ্ঘন হয়ে থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধেও শোকজ জারি করা উচিত ছিল।

তিনি বলেন, ‘এনসিপির বিরুদ্ধে জারি করা শোকজ অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে এবং নির্বাচন কমিশনকে জনগণের কাছে এ বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে হবে।’ অন্যথায় আসন্ন ত্রয়োদশ নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হবে না বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Shah Rukh Khan Stops Fan From Clicking Selfie On Stage At Joy Awards, Internet Backs Him | Bollywood News

Shah Rukh Khan Stops Fan From Clicking Selfie On Stage At Joy Awards, Internet Backs Him | Bollywood News

‘রাজনৈতিক দলগুলো লাইনের বাইরে চলে গেলে চড়া মাশুল গুনতে হবে’

‘রাজনৈতিক দলগুলো লাইনের বাইরে চলে গেলে চড়া মাশুল গুনতে হবে’

Akshay Kumar’s SUV And Convoy Car Involved In Road Accident In Juhu; Actor Jumps Out | Bollywood News

Akshay Kumar’s SUV And Convoy Car Involved In Road Accident In Juhu; Actor Jumps Out | Bollywood News

সব ওয়াজ মাহফিল বাতিল করলেন আমির হামজা

সব ওয়াজ মাহফিল বাতিল করলেন আমির হামজা

Dhurandhar 2: The Revenge Teaser Gets Censor Certificate; Runtime Details Out | Bollywood News

Dhurandhar 2: The Revenge Teaser Gets Censor Certificate; Runtime Details Out | Bollywood News

AR Rahman’s Daughters Back Him Amid ‘Communal Bias’ Backlash; Ajaz Khan’ Alleged MMS Video Goes Viral | Bollywood News

AR Rahman’s Daughters Back Him Amid ‘Communal Bias’ Backlash; Ajaz Khan’ Alleged MMS Video Goes Viral | Bollywood News

নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST