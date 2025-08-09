Advertise here
শনিবার , ৯ আগস্ট ২০২৫ | ২৬শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  সর্বশেষ সংবাদ

নিহাচ’র নতুন কমিটি ঘোষণা, সভাপিত শাহেদ সাধারণ সম্পাদক শুভ্র

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৯, ২০২৫ ১০:৪৬ অপরাহ্ণ
নিহাচ’র নতুন কমিটি ঘোষণা, সভাপিত শাহেদ সাধারণ সম্পাদক শুভ্র


Advertise here

নিরাপদ হাসপাতাল চাই (নিহাচ) এর ১৫ সদস্যের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি উপদেষ্টা কমিটিও ঘোষণা করেছে সামাজিক সংগঠনটি।

শনিবার (৯ আগস্ট) জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সাধারণ সভায় এফ এ শাহেদ সভাপতি ও সোহানুর রহমান শুভ্র সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। সংগঠনের সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শাহরিয়ার সোহাগ, মো. আহসান হাবীব সবুজ ও তারেক মনোয়ার।

সহ-সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন আল-আমিন বিন আলী। সাংগঠনিক সম্পাদক তাহসিনা আক্তার তন্বী ও তন্ময় কুমার। অর্থ সম্পাদক আব্দুর রহমান, সহ-অর্থ সম্পাদক লতিফা আক্তার, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পাদক শাকিব জিসান। আইসিটি সম্পাদক নোমান বিল্লাহ, মানবসম্পদ সম্পাদক ইলিয়াস আকন্দ অপি প্রচার ও জনসচেতনতা সম্পাদক শাহরিয়ার রায়হান আইন এবং নিতীমালা সম্পাদক রাহুল দেব নাথ।

উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা হলেন— মো. আসাদুজ্জামান আসাদ, মাইদুর রহমান রুবেল, মেহেদী আজাদ মাসুদ, স্বপ্না চক্রবর্তী, মেহেদী হাসান খাজা, অ্যাডভোকেট মো. উজ্জল হোসেন, নাদের হোসেন সবুজ ও মো. মাহমুদুল হাসান।

নতুন দায়িত্ব পাওয়া নিহাচের সভাপতি এফ এ শাহেদ বলেন, ‘সবার জন্য স্বাস্থ্যেসেবা নিশ্চিতের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকলেও বাস্তবিক কোনো প্রয়োগ নেই। লাখ-লাখ মানুষ প্রতিনিয়ত তাদের চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত সরকারি হাসপাতালগুলো জনাকীর্ণ, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ও মানবিক সংবেদনশীলতার অভাবে জর্জরিত। স্বাস্থ্য খাতকে জনগণের আস্থার জায়গা সৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত নিহাচের আন্দোলন চলবে।’

নিহাচের সাধারণ সম্পাদক সোহানুর রহমান শুভ্র বলেন, ‘দেশের স্বাস্থ্যখাতের বেহাল দশার কারণে এক শ্রেণির মানুষ সেবা গ্রহণ করতে পারে না। আর এক শ্রেণির মানুষ উন্নত চিকিৎসার জন্য নির্ভরযোগ্য সুবিধা পেতে হন বিদেশমুখি। দেশের স্বাস্থ্য খাতের এমন বেহাল দশা চলতে পারে না। এই অবস্থা থেকে বের হতেই নিহাচের আন্দোলন। দেশের সর্বস্তরের মানুষের সেবা নিশ্চিত হওয়ার আগ পর্যন্ত নিহাচ তার আন্দোলন চালিয়ে যাবে।’





Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

Michael Madhusudan Dutt: প‍ঞ্চকোট রাজার অতিথি হয়ে পলাশের দেশে এসেছিলেন মধুকবি, সেই ইতিহাসের স্মারক তাঁর নামাঙ্কিত কলেজkashipur michael college has a deep connection with the bard in purulia | দক্ষিণবঙ্গ
Michael Madhusudan Dutt: প‍ঞ্চকোট রাজার অতিথি হয়ে পলাশের দেশে এসেছিলেন মধুকবি, সেই ইতিহাসের স্মারক তাঁর নামাঙ্কিত কলেজkashipur michael college has a deep connection with the bard in purulia | দক্ষিণবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ
খরস্রোতা নদীতে গভীর ঘূর্ণিপাক, সপ্তাহশেষের ছোট্ট ছুটিতে দেখতে আসুন এই জাগ্রত মন্দির
খরস্রোতা নদীতে গভীর ঘূর্ণিপাক, সপ্তাহশেষের ছোট্ট ছুটিতে দেখতে আসুন এই জাগ্রত মন্দির
সর্বশেষ সংবাদ
Nabanna Abhijan: ‘নবান্ন অভিযানে’ ধুন্ধুমার পরিস্থিতিতে বিশৃঙ্খলা তৈরি, আইন হাতে নেওয়া-সহ একাধিক অভিযোগে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে FIR দায়ের পুলিশেরkolkata police launches fir against agitators in nabanna abhijan on first anniversary of rg kar case | কলকাতা
Nabanna Abhijan: ‘নবান্ন অভিযানে’ ধুন্ধুমার পরিস্থিতিতে বিশৃঙ্খলা তৈরি, আইন হাতে নেওয়া-সহ একাধিক অভিযোগে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে FIR দায়ের পুলিশেরkolkata police launches fir against agitators in nabanna abhijan on first anniversary of rg kar case | কলকাতা
সর্বশেষ সংবাদ
ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ভূমিকায় তমলুক রাজবাড়ি এক প্রবাহমান ইতিহাসের সাক্ষীIndependence Day 2025 tamluk royal family has played important role in war of indian independence | পূর্ব মেদিনীপুর
ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ভূমিকায় তমলুক রাজবাড়ি এক প্রবাহমান ইতিহাসের সাক্ষীIndependence Day 2025 tamluk royal family has played important role in war of indian independence | পূর্ব মেদিনীপুর
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
Banana: কলা কেন বাঁকা হয়? ভেবেছেন কখনও! আসল কারণ জানলে অবাক হবেন!

Banana: কলা কেন বাঁকা হয়? ভেবেছেন কখনও! আসল কারণ জানলে অবাক হবেন!

 The Mehta Boys Review: A Brilliant Avinash Tiwary Outshines Boman Irani In This Stirring Father-Son Drama

The Mehta Boys Review: A Brilliant Avinash Tiwary Outshines Boman Irani In This Stirring Father-Son Drama

 ‘এ’ ক্যাটাগরিতে আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ – Corporate Sangbad

‘এ’ ক্যাটাগরিতে আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ – Corporate Sangbad

 ভোগান্তি এড়াতে ছুটি শেষের আগেই ঢাকা ফিরছেন মানুষজন

ভোগান্তি এড়াতে ছুটি শেষের আগেই ঢাকা ফিরছেন মানুষজন

 পরিবেশ বিপর্যয় রোধে জনসচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রাখায় গ্রীনম্যান অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন ৮ বিশিষ্ট নাগরিক

পরিবেশ বিপর্যয় রোধে জনসচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রাখায় গ্রীনম্যান অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন ৮ বিশিষ্ট নাগরিক

 Facebook Marketplace: ২০ হাজার টাকায় Pulsar, ৫৫ হাজারে Royal Enfield! এর থেকে সস্তায় সুযোগ আর আসবে না

Facebook Marketplace: ২০ হাজার টাকায় Pulsar, ৫৫ হাজারে Royal Enfield! এর থেকে সস্তায় সুযোগ আর আসবে না

 নোয়াখালীর সেনবাগে রাতে ভোট দিল শতাধিক নারী ভোটার

নোয়াখালীর সেনবাগে রাতে ভোট দিল শতাধিক নারী ভোটার

 ফের বিপজ্জনক রেলযাত্রা! চলন্ত এক্সপ্রেস ট্রেনে হঠাৎ ধোঁয়া, প্রবল আতঙ্কে যাত্রীরা

ফের বিপজ্জনক রেলযাত্রা! চলন্ত এক্সপ্রেস ট্রেনে হঠাৎ ধোঁয়া, প্রবল আতঙ্কে যাত্রীরা

 হুড়মুড়িয়ে কমবে ওজন! মেদ ঝরাতে হার মানবে যেকোনও টোটকা, এই ৩ পানীয়তেই ম্যাজিক

হুড়মুড়িয়ে কমবে ওজন! মেদ ঝরাতে হার মানবে যেকোনও টোটকা, এই ৩ পানীয়তেই ম্যাজিক

 ‘হজমোলা চা’ কাঁপাছে নেটদুনিয়া! কোথায় পাবেন এই অভিনব চা জেনে নিন – News18 Bangla

‘হজমোলা চা’ কাঁপাছে নেটদুনিয়া! কোথায় পাবেন এই অভিনব চা জেনে নিন – News18 Bangla
Advertise here