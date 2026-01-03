রবিবার, ০৪ জানুয়ারী ২০২৬, ০৩:৫৫ পূর্বাহ্ন
নেতা মনোনয়ন না পাওয়ায় বাজিতে হেরে বিএনপি কর্মীর মাথা ন্যাড়া

  • আপডেট সময়: রবিবার, ৪ জানুয়ারী, ২০২৬
নেতা মনোনয়ন না পাওয়ায় বাজিতে হেরে বিএনপি কর্মীর মাথা ন্যাড়া


নীলফামারী: নীলফামারী-০১ (ডোমার-ডিমলা) আসনে বিএনপির মনোনয়ন না পাওয়ায় সহকর্মীর সঙ্গে করা বাজিতে হেরে গিয়ে মাথা ন্যাড়া করে সব চুল ফেলে দিয়েছেন বিএনপির এককর্মী। শনিবার (৩ জানুয়ারি) স্থানীয় একটি সেলুনে গিয়ে নিজের মাথার সব চুল ফেলে দেন ওই কর্মী। ঘটনাটির ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

জানা গেছে, নীলফামারী-০১ আসনে প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার ভাগ্নে ইঞ্জিনিয়ার শাহরীন ইসলাম চৌধুরী তুহিন ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে মনোনয়ন পাবেন- এমন দৃঢ় বিশ্বাস থেকে সহকর্মীর সঙ্গে বাজি ধরেছিলেন বিএনপি কর্মী লেলিন। বাজির শর্ত অনুযায়ী, তুহিন মনোনয়ন না পেলে লেলিন মাথার সব চুল ফেলে দেবেন।

বাজিতে হেরে যাওয়ার পর সেলুনে গিয়ে নিজের মাথার সব চুল ফেলে দেন। লেলিন নীলফামারীর ডোমার উপজেলায় ডাচ-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং সেবা ‘রকেট’-এর সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে কর্মরত। পাশাপাশি তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

মাথা ন্যাড়া করার পুরো ঘটনাটি ভিডিও ধারণ করা হলে তা দ্রুত ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভাইরাল হয়। তবে বিষয়টি কোনো ধরনের অপমান বা সম্মানহানির কারণে নয় বলে জানা গেছে। বরং ঘটনাটিকে লেলিন ও তার সহকর্মীরা হাসি-আনন্দের মধ্যেই গ্রহণ করেছেন।

এ বিষয়ে লেলিন বলেন, ‘আমি পুরোপুরি আত্মবিশ্বাস থেকেই বাজি ধরেছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল নীলফামারী-০১ আসনে আমাদের নেতা ইঞ্জিনিয়ার তুহিন ভাই মনোনয়ন পাবেন। সেই বিশ্বাস থেকেই এই সিদ্ধান্ত। বাজিতে হেরে গেছি ঠিকই, কিন্তু দলের জন্য আমি আমার কথা রেখেছি।’

উল্লেখ্য, ইঞ্জিনিয়ার শাহরীন ইসলাম চৌধুরী তুহিন নীলফামারী-০২ আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নের বৈধতা পেয়েছেন। অন্যদিকে, নীলফামারী-০১ আসনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের পক্ষ থেকে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।





