পতেঙ্গায় অবৈধ বাজারজাত করণে ১৪শ লিটার জ্বালানি তেল জব্দ

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় অবৈধভাবে বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে বহনকৃত ১৪০০ লিটার জ্বালানি তেল (ডিজেল) জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড।
সোমবার (১ জুন) বিকাল ৪ টায় কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, পতেঙ্গা ৯নং ঘাট সংলগ্ন এলাকায় কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট পতেঙ্গা কর্তৃক গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান চলাকালীন উক্ত এলাকায় ২ টি ইঞ্জিন চালিত কাঠের বোটে তল্লাশি করে অবৈধভাবে বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে বহনকৃত প্রায় ১ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা মূল্যের ১ হাজার ৪০০ লিটার জ্বালানি তেল (ডিজেল) জব্দ করা হয়। এসময় আভিযানিক দলের উপস্থিতি টের পেয়ে চোরাকারবারিরা পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
জব্দকৃত জ্বালানি তেল ও বোটদ্বয়ের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
তিনি আরো বলেন, চোরাচালান রোধে কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।