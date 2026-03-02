মঙ্গলবার, ০৩ মার্চ ২০২৬, ০১:৩৩ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
পদ্মার পাড়ে তরুণ তরুণীকে জিম্মি করে ছিনতাই বিদেশি সিগারেটসহ আটক-১ ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযানে পঁচা মাংস বিক্রির অভিযোগে প্রতিষ্ঠান সিলগালা কুতুবদিয়ায় ফিশিং বোট ডুবির ঘটনায় ৪ আসামি গ্রেপ্তার রাঙামাটিতে ভিবিডি’র নবকমিটি: সেনা ও জেলা পরিষদ সদস্যের সঙ্গে মানবসেবা সম্প্রসারণে মতবিনিময় শ্যামনগরে যুবদল নেতার নেতৃত্বে প্রেসক্লাবে ঢুকে সভাপতির উপর ন্যক্কারজনক হামলা কুয়েতে ‘বেশ কয়েকটি’ মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত: প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বেরোবিতে শিক্ষার্থী অপহরণের ঘটনায় উত্তপ্ত ক্যাম্পাস অনিয়ম দুর্নীতিতে সিলেটের ৯ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাডস্ স্কুল এন্ড কলেজের স্থান ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রে দুবাইতে মৌলভীবাজারের আলী নিহত
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

পদ্মার পাড়ে তরুণ তরুণীকে জিম্মি করে ছিনতাই

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৩ মার্চ, ২০২৬
  • ৪২ সময় দেখুন
পদ্মার পাড়ে তরুণ তরুণীকে জিম্মি করে ছিনতাই

মো :গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি

রাজশাহী নগরে পদ্মা নদীর পাড়ে ঘুরতে যাওয়া তরুণ-তরুণীকে জিম্মি করে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি ও ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে একটি চক্রের বিরুদ্ধে। ‘অনৈতিক কাজের’ অভিযোগ তুলে তাঁদের ভয়ভীতি দেখিয়ে নগদ টাকা ও মুঠোফোন লুট করে নেওয়া হয়।

শনিবার বেলা ১১টার দিকে নগরের হারুপুর এলাকায় রাজশাহী হাইটেক পার্কের পেছনে পদ্মা নদীর আইবাঁধ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে জানা যায়, চক্রের সদস্যরা মেয়েটির কাছে ৫০ হাজার এবং ছেলেটির কাছে ৩০ হাজার টাকা দাবি করে। টাকা না দিলে নানাভাবে হয়রানি করা হয়। একপর্যায়ে ছেলেটির মুঠোফোন ও টাকাসহ মানিব্যাগ কেড়ে নেওয়া হয়। দুই দিন পেরিয়ে গেলেও ফোন ও মানিব্যাগ উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। এ ঘটনায় এখনো কাউকে আটক করা হয়নি।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তরুণ দন্তচিকিৎসক তবারক রহমান ও নগরের বিসিক আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মচারী মামুন বিল্লাহ। তাঁদের চেষ্টায় তরুণীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। তবে এ সময় চিকিৎসক তবারক রহমানের ওপর হামলা করা হয়।

মামুন বিল্লাহ জানান, তিনি তাঁর পাঁচ বছরের সন্তানকে নিয়ে আইবাঁধ এলাকায় বেড়াতে যান। সেখানে হট্টগোল শুনে এগিয়ে গেলে জানতে পারেন, এক তরুণ-তরুণী পাশের ফুটবল মাঠের ওয়াকওয়েতে বসেছিলেন। এ সময় স্থানীয় কয়েকজন যুবক তাঁদের জোর করে ডেকে পাশের শ্মশানঘাটের দিকে নিয়ে যান। ‘অনৈতিক কাজের’ অভিযোগ তুলে ছেলেটির পরিবারের কাছ থেকে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ৩০ হাজার টাকা আনতে চাপ দেন এবং তাঁর ফোন ছিনিয়ে নেন। একপর্যায়ে ছেলেটি সেখান থেকে দৌড়ে আইবাঁধে উঠে এলেও মেয়েটিকে জিম্মি করে রাখা হয়।

পরিস্থিতি বুঝে মামুন বিল্লাহ জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯ -এ কল দেন। পরে তিনি ও উপস্থিত কয়েকজন তরুণীকে উদ্ধারের চেষ্টা করলে অভিযুক্তরা তাঁকে বুলনপুর এলাকার দিকে নিয়ে যেতে থাকে। খবর পেয়ে কাশিয়াডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে বুলনপুর এলাকায় নদীর ধারে তরুণীকে পাওয়া যায়।

দন্তচিকিৎসক তবারক রহমান বলেন, তিনি তরুণ-তরুণীকে থানায় নেওয়ার পক্ষে জোর দিলে চক্রের সদস্যরা তাঁর ওপর হামলা চালায়। তাঁদের গায়ে একই ধরনের জার্সি ছিল। একজনের জার্সিতে ‘তুহিন’ নাম লেখা ছিল। তাঁর দাবি, এটি একটি সংঘবদ্ধ চক্র। নদীর পাড়ে কোনো ছেলে-মেয়ে দেখলেই তারা টার্গেট করে ব্ল্যাকমেল করে টাকা ও মোবাইল হাতিয়ে নেয় ।

কাশিয়াডাঙ্গা থানার ওসি ফরহাদ আলী বলেন, ঘটনাস্থল অন্য থানার আওতাধীন হওয়ায় ভুক্তভোগীদের উদ্ধার করে রাজপাড়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

রাজপাড়া থানার ওসি আবদুল মালেক জানান, ভুক্তভোগী তরুণ একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। তদন্ত করে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ছিনতাই হওয়া মুঠোফোন উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
বিদেশি সিগারেটসহ আটক-১

বিদেশি সিগারেটসহ আটক-১

ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযানে পঁচা মাংস বিক্রির অভিযোগে প্রতিষ্ঠান সিলগালা

কুতুবদিয়ায় ফিশিং বোট ডুবির ঘটনায় ৪ আসামি গ্রেপ্তার

কুতুবদিয়ায় ফিশিং বোট ডুবির ঘটনায় ৪ আসামি গ্রেপ্তার

রাঙামাটিতে ভিবিডি’র নবকমিটি: সেনা ও জেলা পরিষদ সদস্যের সঙ্গে মানবসেবা সম্প্রসারণে মতবিনিময়

রাঙামাটিতে ভিবিডি’র নবকমিটি: সেনা ও জেলা পরিষদ সদস্যের সঙ্গে মানবসেবা সম্প্রসারণে মতবিনিময়

শ্যামনগরে যুবদল নেতার নেতৃত্বে প্রেসক্লাবে ঢুকে সভাপতির উপর ন্যক্কারজনক হামলা

শ্যামনগরে যুবদল নেতার নেতৃত্বে প্রেসক্লাবে ঢুকে সভাপতির উপর ন্যক্কারজনক হামলা

কুয়েতে ‘বেশ কয়েকটি’ মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত: প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

কুয়েতে ‘বেশ কয়েকটি’ মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত: প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

পদ্মার পাড়ে তরুণ তরুণীকে জিম্মি করে ছিনতাই
পদ্মার পাড়ে তরুণ তরুণীকে জিম্মি করে ছিনতাই
বিদেশি সিগারেটসহ আটক-১
বিদেশি সিগারেটসহ আটক-১
ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযানে পঁচা মাংস বিক্রির অভিযোগে প্রতিষ্ঠান সিলগালা
কুতুবদিয়ায় ফিশিং বোট ডুবির ঘটনায় ৪ আসামি গ্রেপ্তার
কুতুবদিয়ায় ফিশিং বোট ডুবির ঘটনায় ৪ আসামি গ্রেপ্তার
রাঙামাটিতে ভিবিডি’র নবকমিটি: সেনা ও জেলা পরিষদ সদস্যের সঙ্গে মানবসেবা সম্প্রসারণে মতবিনিময়
রাঙামাটিতে ভিবিডি’র নবকমিটি: সেনা ও জেলা পরিষদ সদস্যের সঙ্গে মানবসেবা সম্প্রসারণে মতবিনিময়
শ্যামনগরে যুবদল নেতার নেতৃত্বে প্রেসক্লাবে ঢুকে সভাপতির উপর ন্যক্কারজনক হামলা
শ্যামনগরে যুবদল নেতার নেতৃত্বে প্রেসক্লাবে ঢুকে সভাপতির উপর ন্যক্কারজনক হামলা
কুয়েতে ‘বেশ কয়েকটি’ মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত: প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
কুয়েতে ‘বেশ কয়েকটি’ মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত: প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
বেরোবিতে শিক্ষার্থী অপহরণের ঘটনায় উত্তপ্ত ক্যাম্পাস
বেরোবিতে শিক্ষার্থী অপহরণের ঘটনায় উত্তপ্ত ক্যাম্পাস
অনিয়ম দুর্নীতিতে সিলেটের ৯ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাডস্ স্কুল এন্ড কলেজের স্থান
অনিয়ম দুর্নীতিতে সিলেটের ৯ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাডস্ স্কুল এন্ড কলেজের স্থান
ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রে দুবাইতে মৌলভীবাজারের আলী নিহত
ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রে দুবাইতে মৌলভীবাজারের আলী নিহত
১৬ টাকার লেবু ৮০ টাকায় বিক্রির অভিযোগে ৬ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
১৬ টাকার লেবু ৮০ টাকায় বিক্রির অভিযোগে ৬ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রে দুবাইতে মৌলভীবাজারের আলী নিহত
ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রে দুবাইতে মৌলভীবাজারের আলী নিহত
দৌলতপুরে ফসলি জমির মাটি বিক্রি: যুবককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
দৌলতপুরে ফসলি জমির মাটি বিক্রি: যুবককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযানে পঁচা মাংস বিক্রির অভিযোগে প্রতিষ্ঠান সিলগালা
গোদাগাড়ীতে ৮ কেজি গান পাউডার উদ্ধার
গোদাগাড়ীতে ৮ কেজি গান পাউডার উদ্ধার
পার্বত্য চট্টগ্রামে ১২৬ বছরের শাসনবিধি বাতিলসহ ৭ দফা দাবিতে পিসিএনপি’র স্মারকলিপি
পার্বত্য চট্টগ্রামে ১২৬ বছরের শাসনবিধি বাতিলসহ ৭ দফা দাবিতে পিসিএনপি’র স্মারকলিপি
অনিয়ম দুর্নীতিতে সিলেটের ৯ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাডস্ স্কুল এন্ড কলেজের স্থান
অনিয়ম দুর্নীতিতে সিলেটের ৯ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাডস্ স্কুল এন্ড কলেজের স্থান
Ice-cool Sanju Samson fires India into T20 World Cup semis | Cricket News
Ice-cool Sanju Samson fires India into T20 World Cup semis | Cricket News
Karan Aujla’s Delhi Show: Fight Breaks Out At Stadium, Viral Video Shows Man Being Punched | Bollywood News
Karan Aujla’s Delhi Show: Fight Breaks Out At Stadium, Viral Video Shows Man Being Punched | Bollywood News
রাকসুর উদ্যোগে ১৮ হাজার শিক্ষার্থী নিয়ে ইফতার অনুষ্ঠিত
রাকসুর উদ্যোগে ১৮ হাজার শিক্ষার্থী নিয়ে ইফতার অনুষ্ঠিত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST