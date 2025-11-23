পিসিএনপি’র নতুন কমিটিকে শুভেচ্ছা রাঙ্গামাটি পিসিসিপি’র

আহমদ বিলাল খান
পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদের সভাপতি কাজী মজিবর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক শাব্বির আহমেদকে অভিনন্দন ও নবনির্বাচিত কমিটিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ।
শনিবার (২৩ নভেম্বর) দুপুরে গণমাধ্যমে প্রেরিত এক বিবৃতিতে নবনির্বাচিত নেতৃদ্বয়ের প্রতি সমর্থন ও আস্থা প্রকাশ করে এই শুভেচ্ছা জানিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদ (পিসিসিপি) রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি তাজুল ইসলাম তাজ এবং সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন।
কেন্দ্রীয় স্থায়ী কমিটির সরাসরি ভোটে দ্বিতীয় বারের মতো পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ (পিসিএনপি) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাকালীন নেতা ও পাহাড়ের বাঙালি অধিকার আন্দোলনের বলিষ্ঠ মুখ কাজী মজিবর রহমান। একইসঙ্গে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সংগঠনের গতিশীল ও পরিশ্রমী নেতা শাব্বির আহমেদ।
বিবৃতিতে পিসিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার নেতারা বলেন, কাজী মজিবর রহমান শুধুমাত্র একজন সংগঠক নন; তিনি পাহাড়ে বাঙালি জনগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকার রক্ষার একজন অকুতোভয় সংগ্রামী।
বিগত কয়েক বছর ধরে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের ওপর সংঘটিত নির্যাতন, নিপীড়ন, অবৈধ চাঁদাবাজি, গুম–খুন ও সশস্ত্র তৎপরতার বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন।
তারা উল্লেখ করেন “পাহাড়ে যখনই বাঙালিদের ওপর বর্বরতা বা বৈষম্যের ঘটনা ঘটেছে, কাজী মজিবর রহমান তাৎক্ষণিকভাবে সোচ্চার হয়েছেন এবং রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক মহলের কাছে বিষয়গুলো শক্তভাবে তুলে ধরেছেন। তার নেতৃত্বে সন্ত্রাসবিরোধী জনমত যেমন শক্তিশালী হয়েছে, তেমনি সাধারণ মানুষ সংগঠিত হওয়ার সাহস পেয়েছে।”
পিসিসিপি নেতারা আরও বলেন “শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার লড়াইয়ে কাজী মজিবর রহমান এক অদম্য শক্তির নাম। তিনি দেশি–বিদেশি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে পাহাড়ের বাঙালিদের ঐক্য গড়তে সফল হয়েছেন। তার প্রতিটি কর্মসূচিতে জনগণের সরব অংশগ্রহণ প্রমাণ করে—তিনি আজ পাহাড়ের বাঙালি সমাজের আস্থার প্রতীক।”
বিবৃতিতে আরও বলা হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনা, সেনাবাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় রেখে অপরাধ দমন, সশস্ত্র গোষ্ঠীর অবৈধ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে তথ্য–উপাত্ত সরবরাহ—এসব বিষয়ে কাজী মজিবর রহমান দীর্ঘদিন ধরে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন।
তার নেতৃত্বে স্থানীয় জনগণ ভয়ভীতি কাটিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতামূলক ভূমিকা পালন করছে। ফলে সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য অঞ্চলে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে বলে উল্লেখ করেন পিসিসিপি নেতারা।
বিবৃতিতে পিসিএনপির নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক শাব্বির আহমেদের প্রশংসাও করেন পিসিসিপি নেতারা। তারা বলেন “শাব্বির আহমেদ একজন তরুণ, উদ্যমী ও নীতিবান সংগঠক। তিনি তৃণমূল নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রেখে পিসিএনপিকে সুসংগঠিত করেছেন। পাহাড়ের শান্তি প্রতিষ্ঠা ও বাঙালি স্বার্থ রক্ষায় তার ভূমিকা অনস্বীকার্য।”
শাব্বির আহমেদের সাংগঠনিক দক্ষতা এবং কাজী মজিবর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্ব মিলিয়ে পিসিএনপি আগামী দিনে আরও শক্তিশালী ও জনসমর্থিত সংগঠনে পরিণত হবে।
বিবৃতিতে পিসিসিপি নেতারা বলেন “পাহাড়ের বাঙালিদের নিরাপত্তা, ভূমির অধিকার, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন এবং সন্ত্রাসবিরোধী সংগ্রাম—সবই নতুন উদ্যমে এগিয়ে যাবে পিসিএনপির এই নেতৃত্বের অধীনে।”
তারা আরও জানান পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় জনগণের ঐক্য অত্যাবশ্যক, এবং কাজী মজিবর রহমান সেই ঐক্য গড়ে তুলতে সফলভাবে কাজ করছেন।
অবশেষে পিসিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার পক্ষ থেকে কাজী মজিবর রহমান ও শাব্বির আহমেদের সফল মেয়াদ কামনা করা হয়।