পুঠিয়ায় চাঁদা না পেয়ে ব্যবসায়ীকে হত্যা

মো: গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি
রাজশাহীর পুঠিয়া পৌরসভার কাউন্সিল বাজারে চাঁদার টাকা না দেওয়ায় এক ব্যবসায়ীকে প্রকাশ্যে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। শুক্রবার সকাল ৭টার দিকে নিজ দোকানের ভেতর এ ঘটনা ঘটে। নিহত মামুনুর রশিদ জুয়েল (৪৮) একজন মুদিদোকান ব্যবসায়ী ছিলেন ।
স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের মৃত আনছার আলীর ছেলে জুয়েল প্রতিদিনের মতো সকালে দোকান খুলে ভেতরে বসে ছিলেন। এ সময় কাঁঠালবাড়িয়া গ্রামের কামালের ছেলে মো. মাইনুল (২৩) দোকানে প্রবেশ করে তার কাছে চাঁদা দাবি করে। টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়, যা একপর্যায়ে হাতাহাতিতে রূপ নেয়।
একপর্যায়ে ধস্তাধস্তির মধ্যে মাইনুল তার কাছে থাকা ছুরি দিয়ে জুয়েলের বুকে আঘাত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় জুয়েল মাটিতে লুটিয়ে পড়লে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত পুঠিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
পুঠিয়া থানার ওসি ফরিদুল ইসলাম জানান, ঘটনার পরপরই স্থানীয় জনতা অভিযুক্ত মাইনুলকে ধাওয়া করে আটক করে এবং গণধোলাই দিয়ে দোকানের একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। খবর পেয়ে পুঠিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে উদ্ধার করে হেফাজতে নেয়।
ওসি বলেন, স্থানীয়দের কাছ থেকে আটক আসামিকে উদ্ধার করে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। নেশা করার টাকার জন্য চাঁদা নিতে গিয়েছিল বলে সে স্বীকার করেছে। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।