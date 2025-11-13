পেরুতে যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে নিহত ৩৭

পেরুর দক্ষিণাঞ্চলীয় আরেকিপা এলাকায় ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৩৭ জন নিহত হয়েছেন। বুধবার (১২ নভেম্বর) দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে সংবাদসংস্থা রয়টার্সের বরাতে জানা গেছে।
প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, যাত্রীবোঝাই একটি বাস দক্ষিণ প্যান-আমেরিকান হাইওয়েতে একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষের পর বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের ২০০ মিটার গভীর খাদে পড়ে যায়।
আরেকুইপার আঞ্চলিক স্বাস্থ্য প্রধান ওয়ালথার ওপোর্তো জানান, ঘটনাস্থলেই ৩৬ জন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া হাসপাতালে নেওয়ার পর আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে।
স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, আহত কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং তাদের চিকিৎসা চলছে। দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।