সোমবার, ১৯ জানুয়ারী ২০২৬, ০৮:৫১ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Rashmika Mandanna Revisits Japan Memories After Pushpa 2 Premiere: ‘Can’t Wait To Come Back Again’ | Telugu Cinema News ‘Bhabhi bol inko’: Harshit Rana recalls how Virat Kohli pulled his leg after meeting Anushka Sharma – Watch | Cricket News Babar Azam flops again as BBL nightmare deepens, proving Steve Smith’s call spot on | Cricket News ভোটের মাঠে ফিরলেন আরও ৪২২ প্রার্থী কর্মসূচি শেষে নিজেদের ফেলা আবর্জনা পরিষ্কার করল ছাত্রদল সংকটে সাহস নিয়ে রাষ্ট্রগঠনের অনন্য কারিগর জিয়াউর রহমান প্রধান উপদেষ্টাকে অনেক কিছু জানতে দেওয়া হয় না: ডা. তাহের বিএনপি’র ব্যানার খুলে ফেললেন রাকসু জিএস আম্মার আইএসইউতে শিক্ষা ও গবেষণা নিয়ে জাপান-বাংলাদেশ অভিজ্ঞতা বিনিময় জবি শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

প্রধান উপদেষ্টাকে অনেক কিছু জানতে দেওয়া হয় না: ডা. তাহের

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ১৮ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ২ সময় দেখুন
প্রধান উপদেষ্টাকে অনেক কিছু জানতে দেওয়া হয় না: ডা. তাহের


ঢাকা: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টা জানিয়েছেন, ‘তাকে অনেক কিছুই জানতে দেওয়া হয় না।’ আমরা তাকে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবহিত হতে ম্যাকানিজম রাখার পরামর্শ দিয়েছি।

রোববার(১৮ জানুয়ারি) জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেন। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের।

ব্রিফিংয়ে তিনি অভিযোগ করে বলেন, ‘নমিনেশন বাছাই পর্বে একই নিয়মের অধীনে কারও নমিনেশন বৈধ, আবার কারওটি অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে মোটা দাগে দু’টি বিষয় ছিল- প্রার্থীদের ঋণ খেলাপী হওয়া ও দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকা। আশঙ্কার বিষয় হলো একটি বড় দলের কিছু কিছু প্রার্থী অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের বহাল রাখার জন্য নির্বাচন কমিশনের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা স্পষ্টভাষায় বলতে চাই, কোনো প্রকার চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে আরপিও অনুযায়ী ফায়সালা করতে হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে ইলেকশন কমিশন জনগণের কাছে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ বলে বিবেচিত হবে। শুধু তাই নয়, কোনো একটি দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছে বলে প্রমাণিত হবে এবং জনমনে সংশয় তৈরি হবে।’

জামায়াতের নায়েবে আমির বলেন, ‘কোনো একটি বিশেষ দলের প্রধানকে সরকারের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত সিকিউরিটি ও প্রটোকল দেওয়া হচ্ছে। যদি তাই হয়- অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানকেও সমভাবে প্রটোকল দিতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে সব দলের জন্য সমান সুযোগের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘিত হবে।’

তিনি বলেন, ‘কোথাও কোথাও জেলা প্রশাসক (ডিসি), পুলিশ সুপার (এসপি) ও রিটার্নিং কর্মকর্তাদের পক্ষপাতিত্বের বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমরা এরই মধ্যে এদের তালিকা তৈরি করেছি এবং এখনো অবজার্ভ করছি। ইলেকশন কমিশন যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে আমরা প্রধান উপদেষ্টাকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কথা অবহিত করেছি। আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে, চিফ অ্যাডভাইজারের চারপাশের কতিপয় উপদেষ্টা তাকে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে বিভ্রান্ত করছেন।’

তিনি উল্লেখ করেন, ‘প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা বসাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেওয়ায় আমরা প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানিয়েছি।’ ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, ‘ভোটের গোপনীয়তা রক্ষার্থে আমরা প্রধান উপদেষ্টাকে জানিয়েছি, ভোটকেন্দ্রের ভেতরে শুধু সেনাবাহিনী নয়, কোনো বাহিনীই মোতায়েন করা উচিত হবে না। এমন কিছু হবে না বলে তিনি আমাদের আশস্ত করেছেন। আমাদের বক্তব্য হলো- তারা বুথের বাইরে অবস্থান করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নিবে। বুথের ভেতরে তাদের কোনো কাজ নেই।’

সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে প্রতিনিধি দলে আরও ছিলেন সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক সংসদ সদস্য মিয়া গোলাম পরওয়ার এবং সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Rashmika Mandanna Revisits Japan Memories After Pushpa 2 Premiere: ‘Can’t Wait To Come Back Again’ | Telugu Cinema News

Rashmika Mandanna Revisits Japan Memories After Pushpa 2 Premiere: ‘Can’t Wait To Come Back Again’ | Telugu Cinema News

ভোটের মাঠে ফিরলেন আরও ৪২২ প্রার্থী

ভোটের মাঠে ফিরলেন আরও ৪২২ প্রার্থী

কর্মসূচি শেষে নিজেদের ফেলা আবর্জনা পরিষ্কার করল ছাত্রদল

কর্মসূচি শেষে নিজেদের ফেলা আবর্জনা পরিষ্কার করল ছাত্রদল

সংকটে সাহস নিয়ে রাষ্ট্রগঠনের অনন্য কারিগর জিয়াউর রহমান

সংকটে সাহস নিয়ে রাষ্ট্রগঠনের অনন্য কারিগর জিয়াউর রহমান

‘ওয়ান বক্স’-এর ভোট যাচ্ছে ৩ বাক্সে

‘ওয়ান বক্স’-এর ভোট যাচ্ছে ৩ বাক্সে

AR Rahman Issues Clarification Amid Communal Remark Row; Rajkummar Rao-Patralekhaa Reveal Daughter’s Name | Bollywood News

AR Rahman Issues Clarification Amid Communal Remark Row; Rajkummar Rao-Patralekhaa Reveal Daughter’s Name | Bollywood News

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST